Proseguono le voci sul rapporto complicato tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, la coppia che si è formata nell’ultima edizione di Uomini e Donne. Il tronista trevigiano e la corteggiatrice napoletana sembravano aver deciso di riavvicinarsi, ma una nuova indiscrezione sembra smentire questa possibilità.

A rivelare la notizia è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che, rispondendo a una domanda di una fan, ha svelato che Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian non stanno più insieme e si sono lasciati nuovamente dopo l’ultimo riavvicinamento. Secondo questa indiscrezione, quindi, sembra che l’ex tronista di Uomini e Donne e la sua scelta abbiano deciso di prendere strade separate.

Al momento, né la corteggiatrice né il tronista hanno ancora commentato questa nuova indiscrezione. Non ci resta che attendere nuovi sviluppi in merito.

Senza fornire dettagli specifici né svelare i veri motivi della rottura, la ragazza nel mese di ottobre aveva spiegato che la sua decisione drastica era stata influenzata da diversi episodi che si erano verificati:

“La nostra storia è nata sotto gli occhi di tutti voi e voglio che sappiate da me, in prima persona, che in seguito a vari episodi successi, io e Brando non stiamo più insieme. Tutto ciò che ho vissuto, per me, è stato reale e sincero e l’avete vissuto insieme a me. La situazione è molto delicata al momento ma voglio che sappiate che sto bene e sono serena. Vi prego di capirmi, vi voglio bene. Zia Raffa“.