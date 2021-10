Uomini e Donne: svelati i nomi dei due nuovi probabili tronisti

Dopo la cacciata di Joele e la scelta di Matteo, cresce l'attesa per i due nuovi tronisti di Uomini e Donne scelti dalla redazione di Maria De Filippi

Nel parterre di Uomini e Donne si sono liberati due posti da tronisti, per questo in molti si stanno chiedendo chi siederà ora sull’ambito scranno. A interessarsi della questione sono intervenuti gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza, che pare abbiano avuto delle interessanti soffiate in proposito.

I due protagonisti sono peraltro stati contattati da alcuni fan del dating show mariano, dichiarando di essere a conoscenza di dettagli sull’argomento. Ecco dunque che dopo la cacciata di Joele da Uomini e Donne e la scelta inaspettata di Matteo, nella trasmissione, come detto, si sono liberati due posti.

Uomini e Donne: cresce l’attesa per i due nuovi protagonisti

In queste ore sul web hanno dunque iniziato a circolare parecchie supposizioni a riguardo, la prima delle quali concerne il probabile tronista uomo che prenderà posto sulla tanto agognata sedia rossa. Pare dunque che si chiami Raffaele, mentre sul profilo Instagram di Amedeo Venza è persino apparsa una sua foto.

Il secondo dei possibili nuovi tronisti potrebbe invece essere l’ex compagno di Giulia Gaudino. La veridicità di tale informazione parrebbe rafforzata dal fatto che una persona di sua conoscenza avrebbe accompagnato il giovane negli studi Elios di Cinecittà. Non resta dunque che attendere le nuove puntata per conoscere i due nuovi protagonisti della trasmissione di Canale 5, che dopo tanti anni di messa in onda continua a tenere incollati allo schermo migliaia di telespettatori.