Uomini e Donne: Sossio e Ursula annunciano il ritorno di fiamma in un giorno particolare

La popolare coppia nata negli studi di Maria De Filippi ha dato la bella notizia ai fan in un giornata particolarmente significativa per la loro famiglia

Il tanto sperato ritorno di fiamma, così agognato dai fan, pare essere finalmente arrivato per Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La popolare coppia nata negli studi di Uomini e Donne aveva annunciato qualche settimana fa la rottura. Il difficile momento aveva portato i due ex volti del Trono Over a decidere di separarsi, ma adesso tra loro sembra essere tornato il sereno.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo di nuovo insieme

L’ex cavaliere e l’ex dama, genitori della piccola Bianca, hanno dato il lieto annuncio ai loro follower proprio in queste ore, peraltro in un giorno molto speciale per loro. Si tratta infatti del compleanno della piccola di casa, che ha compiuto due anni. La festa della dolce Bianca pare così aver riunito Sossio e Ursula, come hanno fatto sapere i due diretti interessati sui rispettivi profili Instagram.

Entrambi hanno infatti condiviso una foto che li vede uniti tutti e tre in un bacio, corredando lo scatto con la didascalia: “Uniti, speriamo per sempre”.

View this post on Instagram Un post condiviso da Sossio Aruta (@sossioarutaofficial)

Dopo il vento di crisi, pare dunque che tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta sia tornata la serenità.

Il distacco aveva avuto inizio da una fortissima lite, dopo la quale l’ex dama aveva invitato l’ex cavaliere a lasciare la loro casa. Con grande impulsività, Sossio era effettivamente andato via, condividendo amaramente sui social l’annuncio sulla rottura