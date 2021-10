Uomini e Donne: le anticipazioni sul bacio da 16 minuti di Gemma Galgani

Un lunghissimo bacio sarebbe scoccato tra Gemma Galgani e il cavaliere Costabile: tutte le novità sulla dama di Uomni e Donne

Uomini e Donne di Maria De Filippi continua a tenere incollati davanti allo schermo migliaia di telespettatori ogni pomeriggio su Canale 5. Tra i tanti protagonisti dello show, quella che sicuramente fa maggiormente parlare di sé è l’eccentrica Gemma Galgani, ormai alla ricerca dell’anima gemella da ben 12 anni.

Dopo un avvio sottotono nonostante i ritocchini estetici, sembra tuttavia che la dama torinese abbia finalmente trovato la sua dolce metà…

Da quanto emerge dalle ultime anticipazioni pare infatti che Gemma si stia frequentando col cavaliere Costabile. Entrambi avrebbero peraltro dichiarato di essersi scambiati un lunghissimo bacio, che sarebbe durato addirittura 16 minuti!

Gemma Galgani ha trovato l’anima gemella?

Nel mentre, in camerino Gemma Galgani ha accusato la sua acerrima nemica Tina Cipollari di metterle i bastoni fra le ruote. Secondo il suo parere, sarebbe difatti l’opinionista a far scappare tutti gli uomini che tentano di corteggiarla. Sempre in camerino, infine, la dama ha dato il suddetto bacio appassionato a Costabile, che a quanto pare viene approvato dalla stessa Tina.

Intanto ha destato una cerca ilarità il fatto che il bacio sia durato ben 16 minuti, al punto che nemmeno Armando ci ha creduto.

Alla fine Costabile, dettosi già innamorato di Gemma, le hai persino dedicato Una lunga storia d’amore di Gino Paoli. Sarà finalmente arrivato l’uomo giusto per l’ex direttrice di teatro piemontese?