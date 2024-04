Il trono di Ida Platano, uno dei più lunghi della storia di Uomini e Donne, sta per giungere a conclusione. L’ex dama Veronica Ursida, però, sostiene che quanto accadrà alla scelta è solo il frutto di una strategia che la tronista ha in mente da tempo.

Uomini e Donne, Veronica Ursida: frecciatina a Ida Platano

La scelta di Ida Platano a Uomini e Donne si avvicina. La tronista è arrivata alla fine del suo percorso con due corteggiatori: Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Un’avventura fatta di alti e bassi, che ha lasciato più volte i telespettatori senza parole. Eppure, qualcuno sostiene che Ida abbia in mente un finale ancora più scioccante. Stiamo parlando dell’ex dama Veronica Ursida, che ha un’idea chiara di quanto accadrà alla scelta.

La previsione di Veronica Ursida

Stando a quanto sostiene Veronica, Ida ha da tempo un piano. A suo dire, la scelta a Uomini e Donne sarà solo frutto di strategia, per cercare di continuare ad avere visibilità per più tempo possibile. In sostanza, sceglierà Mario Cusitore, non per un interesse sentimentale, ma per garantirsi il posto in un altro programma molto amato di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Ida sceglie Mario per andare a Temptation

Veronica Ursida sostiene che Ida lascerà Uomini e Donne con Mario solo per entrare a Temptation Island. Al termine del programma dei sentimenti, però, lo lascerà. Se questa previsione dovesse corrispondere a verità, a settembre la Platano potrebbe tranquillamente tornare a sedersi nel parterre del trono Over.