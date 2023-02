Uomo fugge con il furgone e investe i passanti: 3 feriti a New York

Investe 3 persone durante la fuga con il furgone e urta una vettura della Polizia: arrestato uomo a New York.

Un uomo alla guida di un furgone per traslochi ha investito tre persone: è successo nel quartiere di Brooklyn, a New York, negli Stati Uniti.

Uomo scappa dalla polizia e investe 3 persone a Brooklyn

Una scena quasi surreale, successe per le vie di Brooklyn, a New York, negli Stati Uniti d’America. Un uomo, alla guida di un furgoncino per i traslochi “U-Haul”, è stato arrestato dopo essere finito sul marciapiede investendo almeno tre persone.

Il colpevolo stava fuggendo da una volante della Polizia dopo che non si era fermato ad un posto di blocco.

Le persone coinvolte nell’incidente ora si trovano in gravi condizioni di salute, ma non dovrebbero essere in pericolo di vita.

La ricostruzione della scena e le dichiarazioni della Polizia di Brooklyn

A rendere noto quanto successo è stata la Polizia di Brooklyn. Ha spiegato che l’individuo era stato fermato dagli agenti per guida irregolare poco prima, intorno alle ore 11:00 locali.

Nonostante la segnalazione, ha comunque proseguito la guida, innescando l’inseguimento. È fuggito attraversando il quartiere di Bay Ridge, dove ha investito i pedoni e urtato una vettura della polizia.

Infine, è stato arrestato vicino a Hamilton Avenue e Columbia Street.

