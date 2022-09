Doppio dramma sulla Costa Blanca, in Spagna. Un uomo è morto in un incidente dopo aver ucciso la moglie a coltellate.

Un uomo è morto in un incidente stradale dopo aver ucciso la moglie a coltellate nella loro abitazione. La terribile tragedia è avvenuta sulla Costa Blanca, in Spagna.

Uomo muore in un incidente dopo aver ucciso la moglie a coltellate in casa

Un uomo di 73 anni è morto dopo essersi schiantato con la sua automobile contro un carro attrezzi. Pochi istanti prima aveva ucciso sua moglie, una donna di 68 anni, colpendola con due coltellate al petto nel loro appartamento a Benidorm, famosa località balneare sulla Costa Blanca, in Spagna. Come riportato dall’agenzia di stampa EFE, i fatti sono accaduti domenica 25 settembre intorno alle ore 22:10. L’auto guidata dall’uomo ha invaso la corsia opposta e si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante al chilometro 140 della strada N-332, nel territorio di Villajoyosa.

L’uomo è morto sul colpo, mentre l’autista del camion era in stato di choc ed è stato portato all’ospedale.

La scoperta della moglie uccisa in casa

La polizia si è recata a casa della vittima per informare la moglie dell’incidente mortale. Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato la porta di casa aperta e la donna a terra, nel sangue, morta con due ferite da arma da taglio al petto.

La coppia viveva a Benidorm da più dicinque anni, ma erano originari di Zarautz. Secondo le indagini, che sono ancora in corso, l’uomo avrebbe ucciso la moglie e poi si sarebbe messo alla guida per scappare o per togliersi la vita.