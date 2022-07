Uomo perseguita l’ex compagno e dà fuoco alla sua auto: “Rivelerò la nostra relazione”

Dà fuoco all'auto dell'ex compagno. Un uomo di origine pakistane che perseguita da mesi un suo connazionale è stato arrestato.

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri per aver dato fuoco, il 20 maggio 2022, all’auto dell’ex compagno perseguitava. Si tratta di due ragazzi pakistani, uno di 39 anni, l’altro di 26 anni di Seregno, in provincia di Monza e Brianza.

Il 39enne non accettava la fine della breve realzione con il proprio ex più giovane di lui di 13 anni. Dopo essersi lasciati, l’aggressore ha più volte minacciato l’ex compagno, anche di morte. Spesso gli ha chiesto somme pari a 10.000 euro ricattando il 26enne. L’aggressore ed incendiario ha ricattato il 26enne dicendo che se non avessere ottenuto i soldi avrebbe rivelato la loro relazione e girato video privati alla famiglia della vittima.

I genitori del 26enne non vedo di buon occhio le relazioni omosessuali.

L’arresto del aggressore e le condizioni della vittima

L’incendio è avvenuto lo scorso 20 maggio 2022 e il 39enne è ritenuto responsabile del reato di atti persecutori, compreso l’incendio di un’autovettura. In un primo momento, il 39enne, ha scontato la pena ai domiciliari, ma adesso si è optato per la detenzione in carcere. Il 26enne, oltre al trauma e al grosso spavento, non è stato fortunatameno ferito e al momento sta fiscicamente bene.

La notte del 20 maggio 2022 la vittime di questa aggressione è stata trasportata in ospedale a causa di un fortissimo attacco di panico.