UpScrolled: l'alternativa ideale a TikTok per utenti delusi

Negli ultimi giorni, il panorama dei social media ha subito un significativo cambiamento con l’emergere di UpScrolled, un’applicazione sviluppata dall’imprenditore Issam Hijazi, di origini palestinese, giordano e australiana. Questa nuova piattaforma sta attirando l’attenzione di numerosi utenti, in particolare negli Stati Uniti, che cercano un’alternativa a TikTok. Quest’ultima ha recentemente subito una riorganizzazione significativa sotto un consorzio guidato da Oracle.

Il contesto attuale di TikTok

La recente acquisizione di una quota di TikTok da parte di Larry Ellison, fondatore di Oracle e noto sostenitore di Israele, ha sollevato preoccupazioni tra gli utenti, temendo un incremento della censura su contenuti favorevoli alla causa palestinese. TikTok, gestita globalmente dalla cinese ByteDance, ha già affrontato polemiche riguardanti la moderazione dei contenuti e l’assenza di trasparenza.

La risposta degli utenti

In un clima di crescente preoccupazione, numerosi utenti hanno cominciato a disinstallare TikTok, cercando alternative in UpScrolled. Questa applicazione ha registrato un notevole aumento nei download, raggiungendo il primo posto nella categoria dei social network dell’App Store di Apple negli Stati Uniti, nonché in paesi come Regno Unito e Australia. La reazione degli utenti è stata così intensa che i server di UpScrolled hanno temporaneamente subito un crash a causa del massiccio afflusso di accessi.

Caratteristiche di UpScrolled

UpScrolled combina elementi di X (ex Twitter) e Instagram, consentendo agli utenti di condividere foto, video brevi e testi. A differenza di TikTok, che pone un forte accento sui video verticali, UpScrolled promuove una varietà di contenuti, offrendo maggiore spazio a post testuali e fotografici. L’interfaccia risulta intuitiva e ricorda quella di X, con funzionalità di like, commento e condivisione.

Il focus sulla Palestina

Una delle sezioni più attive dell’app è la pagina Discover, caratterizzata da un’ampia presenza di contenuti sulla Palestina. Decine di post documentano la situazione nella Striscia di Gaza e esprimono solidarietà verso il popolo palestinese, guadagnando crescente visibilità. Personaggi pubblici, tra cui attivisti e artisti, hanno aderito alla piattaforma, contribuendo così alla sua rapida crescita e alla diffusione di messaggi di giustizia sociale.

La visione di Issam Hijazi

Issam Hijazi ha dichiarato che la sua ispirazione per sviluppare UpScrolled è emersa dalla frustrazione per la censura e per la mancanza di una piattaforma che permettesse la libera espressione, soprattutto riguardo a temi critici come la situazione in Palestina. In un’intervista rilasciata a Rest of World, Hijazi ha condiviso la sua decisione di lasciare il suo lavoro in Big Tech per dedicarsi a un progetto che rappresentasse una vera alternativa.

Impatto delle grandi aziende tecnologiche

Numerosi utenti hanno manifestato preoccupazione per il ruolo delle aziende come Oracle e IBM nella moderazione dei contenuti. Issam Hijazi ha dichiarato che UpScrolled si propone di moderare esclusivamente contenuti illegali, come la vendita di droga, senza intervenire su opinioni o dibattiti politici. La sua promessa di una feed completamente cronologica rappresenta un’innovazione rispetto ad altri social network, dove gli algoritmi tendono a dominare l’esperienza utente.

Con oltre 400.000 download negli Stati Uniti e un numero crescente a livello globale, UpScrolled sta rapidamente diventando un punto di riferimento per coloro che cercano un ambiente di condivisione più equo e trasparente. La crescita della piattaforma evidenzia come le questioni politiche e sociali influenzino il modo in cui gli utenti interagiscono con i media digitali.

Nel momento in cui la censura e la manipolazione dei contenuti diventano sempre più evidenti, l’emergere di UpScrolled rappresenta non solo una risposta tecnologica, ma anche un segnale politico significativo. La battaglia per la narrazione e la visibilità nel contesto della crisi palestinese continua a evolversi. UpScrolled sembra essere pronto a giocare un ruolo cruciale in questa dinamica.