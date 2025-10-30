Il ciclone sta seminando distruzione nei Caraibi, con piogge torrenziali, venti fortissimi e mareggiate.

L’uragano Melissa sta seminando distruzione nei Caraibi, sono già almeno 34 i morti tra Giamaica, Cuba e Haiti. Il ciclone si sta ora abbattendo sulle Bahamas, con venti fino a 160 km orari.

Uragano Melissa: sono già almeno 34 i morti

L’uragano Melissa sta devastando i Caraibi. Piogge torrenziali, venti fortissimi e mareggiate hanno già colpito la Giamaica, Haiti e Cuba, col bilancio delle vittime in continuo aumento.

Al momento si contano almeno 34 morti. Si tratta del terzo uragano più potente mai registrato nei Caraibi, e anche il più lento, caratteristica questa che lo ha reso più distruttivo. Inizialmente l’uragano era di categoria 5, ora è stato declassato a categoria 2 e ha appena colpito le Bahamas e dovrebbe passare vicino alle Bermuda.

Uragano Melissa: colpite le Bahamas

Come detto il bilancio delle vittime al momento noto è di 34 persone, di cui 25 solamente ad Haiti, tra cui anche donne e bambini. In Giamaica confermate 8 vittime, una invece nella Repubblica Domenicana. L’uragano Melissa sta proseguendo la sua strada di distruzione arrivando alle Bahamas, col governo che ha già evacuato 1.500 persone. Ora si prevede che passerà vicino alle Bermuda. L’Onu intanto ha organizzato operazioni per inviare aiuti, con Regno Unito e Usa che si sono resi disponibili per aiutare economicamente a riparare i danni.