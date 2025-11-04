Clima sempre più teso all’interno della casa del Grande Fratello dove, dopo la diretta di ieri sera, lunedì 3 novembre 2025, c’è stato un durissimo scontro tra due concorrenti. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello: urla e tensione all’interno della casa

Subito dopo la puntata di ieri sera, lunedì 3 novembre, del Grande Fratello, ci sono stati momenti di grande tensione all’interno della casa.

Durante la diretta è stato eliminato Francesco Rana mentre ora, a rischio eliminazione c’è Simone De Bianchi, il quale si è reso protagonista di uno scontro infuocato con Omer Elomari. Il tutto è nato quando Omer ha ammesso di non aver gradito le accuse da parte di Francesca sul non essere sincero, scatenando però così la reazione di Simone, figlio di Francesca. Ma ecco nel dettaglio cosa è successo.

Grande Fratello, durissimo scontro nella notte tra due concorrenti: cosa è successo?

Simone De Bianchi e Omer Elomari si sono resi protagonisti di uno scontro molto acceso dopo la diretta di ieri. Simone è infatti subito intervenuto per prendere le difese di sua madre Francesca, con Omer che però lo ha subito invitato a moderare i toni: “stai molto calmo quando parli con me, lui ha alzato la voce, non io!” A questo punto però è arrivato Jonas che ha accusato Omer di essere il più falso nella casa, con Omer che ha subito risposto ironicamente: “vai a piangere in confessionale.” La tensione è aumentata ancora, con Jonas che allontanandosi ha urlato: “buffone, ti ci mando a calci in c*** fuori di qua“! A questo punto Omer ha ribadito a Jonas di andare a piangere nel confessionale, in un clima davvero infuocato.