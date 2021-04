Ursula Bennardo perde le staffe con i fan per colpa del Covid

Ursula Bennardo ha risposto per le rime a una fan su Instagram: l'argomento della bagarre è stato il Covid

L’ex dama Ursuala Bennardo del Trono Over di Uomini e Donne si è di recente arrabbiata non poco prendendosela con i fan per via del Covid. Il virus, oltre ad aver seminato disagi di diverso tipo nel nostro Paese così come in tutto il mondo, pare infatti aver fatto saltare i nervi a parecchie persone.

Così pare sia successo alla stessa Ursula, che nelle scorse ore ha postato sui social uno scatto, precisando nella didascalia: “Le foto servono per ricordare… Ma i momenti più belli non pensi mai a fotografarli perché stai pensando a viverli. Tutto il resto è noia“.

Il pensiero della donna era dunque indirizzato a puntualizzare come questa pandemia abbia davvero stufano. Qualche sua seguace, tuttavia, non ha preso bene la sua presa di posizione, criticandola apertamente sotto al post in questione.

Nel leggere il post della compagna di Sossio Aruta, una follower ha dunque invitato Ursula a non lamentarsi, ricordandole che non è la sola ad annoiarsi in questo periodo così particolare.

Il rimbrotto nei confronti della ex dama è poi proseguito consigliandole di guardare in casa propria e di dire grazie perché sta bene così come tutta la sua famiglia. “Sei un lamento continuo”, è stata infine la conclusione dell’utente di Instagram, alimentando lo scontento della diretta interessata. “Ignorantella. Forse sono annoiata per la situazione, visto che avendo 4 figli ho mille cose da fare… Genia”: questa di fatto la stilettata finale dell’ex protagonista del Trono Over.