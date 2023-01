Urtato da un trattore: muore dipendente di un'azienda agricola

Ennesimo incidente sul lavoro e tragedia in Toscana nella giornata di oggi, 20 gennaio, con un uomo che è stato urtato da un trattore: muore il dipendente di un’azienda agricola.

Da quanto si apprende il queste ore un 63enne dipendente di un’azienda fiorentina di Barberino del Mugello vittima di un terribile incidente per il quale ha perso la vita in maniera orribile ed assurda.

Urtato da un trattore: muore dipendente

Secondo i media territoriali, La Nazione in primis che ha dato la notizia, tutto è accaduto a Barberino del Mugello, nella città metropolitana di Firenze oggi, 20 gennaio 2023. La ricostruzione è ancora sommaria e spiega come il dipendente di un’azienda agricola di Barberino del Mugello di 63 anni sia morto questa mattina.

L’uomo è deceduto con politraumi severi dopo essere stato urtato da un trattore in transito. Il mezzo agricolo stava percorrendo l’area all’interno della proprietà della ditta per cui lavorava.

Sul posto carabinieri, 118 e personale Asl

In ordine allo storico del sinistro i media spiegano che quel tremendo incidente con esito estremo è avvenuto stamani intorno alle 10.30 circa. Coma da drammatica ma necessaria prassi sono in corso accertamenti per capire la dinamica dell’infortunio.

Sul posto, insieme ai sanitari inviati dal 118, sono intervenuti i carabinieri della territoriale ed il personale della prevenzione contro gli infortuni sul lavoro della Asl che ha mansioni di polizia giudiziaria sui casi di specie.