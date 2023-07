Usa, "15.000 euro per farsi riprendere mentre dorme": i guadagni di una modella di Only Fans

Mostrarsi in diretta davanti ad un pubblico (pagante) mentre si fa una delle cose più naturali del mondo: dormire. Potrebbe sembrare una scena degna di “The Truman show”, se non fosse che è tutto vero: si tratta dello “sleep stream” ed è uno dei trend più in voga del vasto mondo dello steaming. Tra i creator a praticarlo c’è anche la nota streamer e modella su Only Fans, Kaitlyn Siragusa, conosciuta comunemente con lo pseudonimo di Amouranth: la giovane modella di 29 anni ha rivelato di riuscire a guadagnare a notte una cifra da capogiro.

USA, I guadagni di una Modella Only Fans per mostrarsi mentre dorme

Stando a quanto si apprende, la creator, come tutte le modelle/i di contenuti per adulti, arriverebbe a guadagnare mensilmente circa 1,5 milioni di dollari se si tiene conto dei video osé. Tuttavia, ha anche spiegato che su portali quali Twitch riuscirebbe a guadagnare circa 2000 dollari, mentre se si estende anche all’ambiente di Only Fans, questa cifra potrebbe arrivare a toccare i 10-15mila dollari al mese.

Gli abusi dal marito

Nel 2022, in una diretta su Twitch, Amouranth, aveva denunciato attraverso i social che la modella veniva abusata dal marito e costretta a fare dirette sulla piattaforma di contenuti per adulti in quanto non aveva il controllo delle proprie finanze. Nonostante questa testimonianza molti fan non le credettero, sostenendo che si trattasse di una montatura. Ha infine ammesso di essere tornata ad appropriarsi della sua vita e dei suoi guadagni.