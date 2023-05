Usa, bimba con orecchio arrossato: pediatra fa una scoperta incredibile

Un pediatra stava visitando una bimba con un orecchio arrossato. Molti penseranno a una visita di routine, ma questa volta non è andata proprio così. Oltre all’arrossamento, la bambina avvertiva infatti un forte prurito, grattandosi continuamente. La piccola Averie aveva iniziato a stare male, tanto da allarmare la sua mamma Jessica: la donna aveva compreso che nell’orecchio della figlioletta ci fosse qualcosa di strano, tanto da doverla portare dal pediatra, il quale ha visitato la bambina con con gli opportuni strumenti, evincendo che il canale auricolare fosse ostruito.

Bimba con orecchio arrossato: la paura di mamma Jessica

Come informa Leggo, la madre di Averie, Jessica DeLoach, si era trasferita con la sua bambina in una casa nel bosco in Alabama (USA). Il giorno in cui la bambina ha iniziato a sentirsi male, Jessica si stava dedicando al giardinaggio; in seguito, mentre stava facendo il bagnetto ad Averie, si è accorta di un’irritazione attorno all’orecchio della piccola. Temendo che nell’orecchio potesse esserci del cibo, ha contattato il pediatra, che ha detto alla donna di portare la figlioletta presso il suo studio.

Cosa c’era nell’orecchio di Averie?

Jessica ha ripreso le varie fasi su TikTok, fino alla terribile scoperta del pediatra: nell’orecchio della piccola Averie vi erano due zecche. Il video della rimozione ha ricevuto oltre un milione di visualizzazioni in meno di una settimana. Il pediatra è riuscito a guarire la piccola Averie, che fortunatamente non ha avuto alcun effetto collaterale dall’incidente, riprendendosi del tutto un mese dopo.