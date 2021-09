Usa, deraglia il treno: morti coniugi nel giorno del loro anniversario

Il deragliamento di un treno negli Usa si trasforma in tragedia per due coniugi, morti nell'impatto, mentre viaggiavano per festeggiare l'anniversario.

Lo scorso 27 settembre negli Usa, a causa del deragliamento di un treno, due coniugi sono morti. Erano in viaggio per il loro 50esimo anniversario di matrimonio. Ancora incerta la causa del deragliamento del mezzo pesante.

Usa, treno deraglia: morti due coniugi in viaggio

Don e Margie Varnadoe, due coniugi che si trovano nel Montana (Usa) in viaggio di nozze, sono morti in seguito al deragliamento di un treno Amtrak. Il fatto è accaduto lo scorso 27 settembre.

I due avevano deciso di concedersi una vacanza on the road per festeggiare il loro 50esimo anniversario di matrimonio, ma è finita in tragedia. Nell’incidente si registra una terza vittima, il 28enne Zachariah Schneider, anche lui in procinto di passare le vacanze con la fidanzata Rebecca, sopravvissuta nonostante le gravi ferite riportate nell’impatto.

Usa, morti due coniugi sul treno: la tragedia nel giorno dell’anniversario

Nonostante i suoi 74 anni, Don aveva deciso di accantonare il lavoro di immobiliarista per organizzare nei minimi dettagli un viaggio on the road indimenticabile, per festeggiare al meglio i suoi 50 anni matrimonio con Margie.

Avevano avvisato i colleghi, ed erano entusiasti di partire, con prima tappa Washington, come riportano ai cronisti gli amici: “Erano a Washington DC e volevano dirigersi a ovest”.

Usa, morti coniugi in treno: incerte le cause

Secondo quanto raccolto dagli inquirenti americani, il treno stava viaggiando sotto il limite di velocità, quando sarebeb sbalzato dai binari. Alcuni passeggeris ono stati scaraventati fuori, altri invece schiacciati dalle lamiere, come la coppia di coniugi.

Al momento però non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente. Le forze dell’ordine provvederanno ad analizzare la scatola nera per aver maggiori informazioni. Non si eslcude al momento che possa trattarsi di un malfunzionamento dei binari.