In attesa del voto della Camera, il governo Usa entra nuovamente in shutdown. Si tratta della seconda volta da quanto Donald Trump è tornato alla Casa Bianca.

Ci risiamo, il governo degli Stati Uniti è entrato nuovamente in shutdown (blocco delle attività amministrative), in quanto a mezzanotte è scaduto il termine ultimo per l’approvazione del provvedimento per continuare a finanziare il governo.

I fatti di Minneapolis, infatti, hanno interrotto i negoziati bipartisan finalizzati ad approvare il bilancio prima della scadenza. Si tratta del secondo shutdown da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca, ricorderete lo scorso autunno lo shutdown record di 42 giorni. Questa volta invece l’interruzione parziale del finanziamento delle agenzie federali dovrebbe essere breve.

In Usa è di nuovo shutdown: si attende il voto della Camera

Questa volta lo shutdown in Usa dovrebbe essere breve. Ieri infatti al Senato è stato approvato l’accordo di compromesso al fine di approvare per l’intero anno fiscale cinque delle sei leggi di spesa, tranne quella relativa ai fondi per la Sicurezza interna (per via delle politica anti-immigrazione di Donald Trump). Questo accordo assicurerebbe il finanziamento del dipartimento solamente per le prossime due settimane, con i democratici e il presidente Usa che intanto continuano a negoziare le varie restrizioni richieste alle operazioni anti-immigrazioni. Prima che Trump possa firmare, il nuovo pacchetto deve tornare al voto della Camera, che aveva approvato tutte e sei le leggi di spesa. Ciò dovrebbe avvenire lunedì. Lo shutdown scattato nella notte non avrà effetti su forze militari, agenti della sicurezza dei trasporti e sui controllori del traffico aereo (che lavoreranno non pagati), mentre saranno interrotti i servizi dell’Irs, i fondi per la ricerca scientifica e certi programmi di welfare.