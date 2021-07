Usa, donna omofoba e no mask costretta a scendere dall’aereo tra gli applausi degli altri passeggeri

Usa, donna no mask e omofoba si rifiuta di indossare la mascherina e inizia a farneticare discorsi sui gay e la Disney: costretta a scendere dall'aereo.

Una folle omofoba e no mask trascinata via da un aereo accompagnata dall’applauso dei passeggeri: “Vattene bigotta”.

Donna omofoba e no mask cacciata dall’aereo

Proprio come in Italia, nel resto del mondo non mancano i no mask e i no vax, ovvero coloro che si rifiutano di indossare la mascherina o che credono che con il vaccino anti Covid ci iniettino qualcosa di strano.

È il caso, questa volta, degli Usa: qualche giorno fa una donna no mask e, come se non bastasse, omofoba, dopo essere salita su un volo in partenza per Dallas, si è rifiutata di indossare la mascherina.

Dopo le numerose richieste di hostess e steward, la folle signora ha iniziato a delirare facendo considerazioni in modo sconclusionato su gay e Disney: “Fo****i fr**i, come voi avete corrotto la Disney? Pensi che parli con i miei figli del matrimonio tra persone dello stesso sesso? No, non ne parliamo.

Ma se ne vuoi parlare, ok parliamone”.

Dallas Woman and her kids Dragged off of Airplane departing DFW after homophobic rant and attacking passengers pic.twitter.com/sT4yiEeuxE — Mr. Wolf (@mole_cola) July 20, 2021

Donna omofoba e no mask cacciata dall’aereo: il video

Nel video che circola sui social si sentono solo pochi entratti delle farneticazioni di questa signora, ma sembrerebbe che il suo monologo insensato e pieno di astio contro gay e mascherine andasse avanti da molto prima.

Nel filmato si vede anche un assistente di volto che trascina fuori dall’aereo la donna, tra gli applausi dei passeggeri e qualcuno esclama anche: “Nessuno vuole ascoltare il tuo fanatismo, scendi dall’aereo bigotta“. Stando a quanto riportano Attitude e Pink News, insieme alla donna sono stati fatti scendere anche altri componenti del suo gruppo.

Donna omofoba e no mask cacciata dall’aereo: succede anche in Italia

Un episodio simile è successo anche in Italia, intorno alla fine di maggio: una passeggera ha dato in escandescenze durante un volo Ryanair partito da Ibiza, in Spagna, e diretto a Orio al Serio.

Dopo essere stata invitata dagli altri passeggeri e dal personale di volo ad indossare la mascherina anti covid a bordo, come prevede la legge, la donna ha reagito iniziando ad insultare gli altri presenti, arrivando addirittura a tirare i capelli ad una passeggera che era seduta poco distante.

La protagonista non si è certo risparmiata negli insulti, alcuni anche piuttosto omofobi: “Lesbica di me**a”, “co**iona”, “parlo quanto ca**o mi pare” sono solo alcune delle offese che ha rivolto a chi la stava invitando a mettere il dispositivo di protezione o che le chiedeva di smetterla con quella sceneggiata.