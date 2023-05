USA, gioca a nascondino e finisce in una proprietà privata: vicino le spara

Giocare a nascondino è un’attività che tutti abbiamo fatto almeno una volta nella vita, quando eravamo più piccoli. Un gioco innocente tra bambini che dovrebbe portare solo serenità e divertimento, si stava trasformando in una tragedia negli Stati Uniti. Una ragazzina è stata colpita da un proiettile sparato nella sua direzione dal vicino di casa, che aveva visto delle ‘ombre’ aggirarsi nel suo giardino.

Partita di nascondino poteva trasformarsi in tragedia: ragazzina colpita alla nuca da un proiettile

Tragedia sfiorata nella piccola città di Starks, situata a 400 chilometri a ovest di New Orleans, in Louisiana, vicino al confine con il Texas. Un gruppo di ragazzini stava giocando a nascondino fuori dalla casa di una di loro, quano all’improvviso si è udito un colpo di arma da fuoco. A spararlo è stato David Doyle, il vicino di casa, che si sarebbe spaventato per aver visto delle ombre nel suo giardino. Doyle si è affacciato alla porta di casa e, vedendo i ragazzini muoversi di corsa, ha sparato alla nuca di una 14enne.

Le condizioni di salute della ragazza

La 14enne è stata veramente fortunata perché il proiettile per pochissimi centimetri non ha colpito punti vitali. La giovane, infatti, è stata trasferita in ospedale, ma poi dimessa: non in pericolo di vita. David Doyle è stato, invece, arrestato dalla polizia.