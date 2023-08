Il giovane streamer americano Kai Cenat ha radunato tantissimi dei suoi seguaci tra le vie di New York, con la promessa di fare loro alcuni regali speciali. La Polizia si è trovata sorpresa dall’inaspettata presenza di questa enorme folla: in pochi attimi è scoppiato il caos.

Usa, lo streamer americano crea il caos a New York: arrestato

Playstation, computer e microfoni in regalo: questa era la promessa che la star di Twitch dai 6 milioni e mezzo di followers, Kai Cenat, aveva fatto a tutti i suoi seguaci che lo avrebbero raggiunto alle 16 in punto a New York. Tantissime persone si sono riversate ad Union Square, ma qualcosa è andato storto. “Quando l’influencer è arrivato, chi era nel parco ha iniziato a commettere atti di violenza contro il pubblico e la polizia” – ha raccontato il capo del New York Police Department, Jeff Maddrey. La Polizia si è trovata impreparata nel dover affrontare una situazione di pericolo simile senza alcun preavviso. Sono scattati numerosi arresti tra i quali anche quello dello streamer.

kai cenat & his fans are so corny… this is exactly what happens when you build a fanbase full of little KIDS! pic.twitter.com/WGUkK45xlg — jay.☆ (@munch4spice) August 4, 2023

Le accuse rivolte allo streamer

Lo stesso Kai Cenat è stato fermato dalla polizia che ora valuta se accusarlo formalmente di incitamento alla rivolta. Il ragazzo era già noto per alcuni suoi comportamenti fuori dalle righe che aveano portato la piattaforma a dargli un periodo di stop.