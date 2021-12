USA, morto il telepredicatore no vax Marcus Lamb: era positivo al Covid

Il fondatore e telepredicatore della tv americana Daystar, Marcus Lamb, è morto dopo aver contratto il Covid: l’uomo e confutava l’esistenza della pandemia.

Il cofondatore e CEO della tv conservatrice americana Daystar, Marcus Lamb, è morto all’età do 64 anni alcune settimane dopo essere risultato positivo al SARS-CoV-2.

Nel corso della pandemia, la tv conservatrice aveva contestato la reale esistenza del virus e si era ripetutamente dichiarata contraria ai vaccini anti-Covid. A questo proposito, infatti, la rete ha sempre dato ampio spazio televisivo a gruppi e attivisti no vax e no lockdown.

Daystar Television Network, istituito nel 1997 dal televangelista del Texas (USA) Marcus Lamb, si è quindi ben presto rivelato uno dei principali luoghi dediti al proliferare di teorie del complotto durante l’emergenza sanitaria causata dal coronavirus.

È stata, tuttavia, la stessa rete ad annunciare la morte del suo fondatore e “telepredicatore” di punta, diffondendo il seguente messaggio: “È con il cuore pesante che annunciamo che Marcus Lamb, presidente e fondatore di Daystar Television Network, è tornato a casa per stare con il Signore, questa mattina. La famiglia chiede che la loro privacy sia rispettata mentre piangono questa difficile perdita. Per favore, continuate a pregare”.

Nella giornata di martedì 23 novembre, il figlio di Marcus Lamb, Jonathan, aveva sostituito il telepredicatore durante una trasmissione televisiva e, in questo contesto, si era rivolto agli spettatori chiedendo loro di pregare per la guarigione del padre, infettato dal SARS-CoV-2.

Precedentemente, Jonathan Lamb aveva definito la positività del padre come “un attacco spirituale del nemico” e aveva sottolineato: “Per quanto i miei genitori abbiano informato tutti su ciò che sta accadendo riguardo la pandemia e sui modi per trattare il Covid, non c’è dubbio che il nemico non ne sia felice”.

Durante la battaglia intrapresa da Marcus Lamb contro il coronavirus, è intervenuta anche la moglie del telepredicatore, Joni Lamb. La donna si era rivolta ai telespettatori pronunciando il seguente appello: “Pregate specificamente per i suoi polmoni per eliminare la polmonite da Covid e pregate affinché il suo livello di ossigeno continui a essere forte e salga per poterlo riportare a casa”.