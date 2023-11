L’Ohio ha votato per convalidare il diritto all’aborto. La Costituzione dello Stato proteggerà l’accesso alla procedura medica.

L’Ohio approva il diritto all’aborto

Gli elettori hanno approvato l’Ohio Issue 1, una misura elettorale per emendare la costituzione dello Stato e stabilire il diritto all’aborto. Si tratta di un segnale importante, che sancisce una vittoria cruciale per i diritti delle donne. Il risultato, inoltre, conferisce nuovo slancio agli sforzi per proteggere l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza e ad altre forme di assistenza sanitaria riproduttiva. Si tratta dell’ultima vittoria da quanto la Corte Suprema ha rovesciato la sentenza Roe v. Wade lo scorso anno.

Cosa prevede l’Ohio Issue 1

La legge garantisce ad ogni persona il diritto “alle cure mediche riproduttive, incluso ma non limitato all’aborto” e impedisce allo Stato di “gravare, penalizzare o proibire” tali diritti. Viene, tuttavia, specificato che l’interruzione di gravidanza rimarrà illegale qualora il medico ritenesse che il feto sopravviverebbe alla nascita. Le uniche eccezioni contemplate sono per proteggere la vita o la salute della madre.

55,8 voti favorevoli

La misura è passata con il 55,8% dei voti a favore ed un’affluenza alle urne del 93%. Il previsto successo dell’iniziativa elettorale nello Stato rosso ha alimentato anche le speranze dei Democratici, che già guardano alle elezioni presidenziali del prossimo anno. I diritti riproduttivi, infatti, continuano ad essere una questione saliente per gli elettori, soprattutto dopo la decisione della Corte Suprema di annullare il diritto costituzionale all’interruzione di gravidanza. L’approvazione dell’emendamento si somma ad una lunga serie di vittorie ottenute dai sostenitori dei diritti dell’aborto, che hanno trionfato in tutti e sei gli Stati in cui le proposte di legge sotto state sottoposte al voto popolare.

Un grande passo avanti per i diritti civili

l’Ohio è diventato il settimo Stato americano in cui gli elettori hanno deciso di proteggere l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza ed è stato il primo, quest’anno, a considerare un’interrogazione sul diritto all’aborto a livello statale. “Il futuro è luminoso e stasera possiamo festeggiare questa vittoria per l’autonomia e i diritti riproduttivi” ha dichiaro Lauren Blauvelt, co-presidente di Ohioans United for Reproductive Rights. Nel 2024 sono previste votazioni simili in altri Stati, come il Missouri e l’Arizona.