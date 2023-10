Clizia Incorvaia replica agli haters: "Non ho parlato dell'aborto per soldi"

Attraverso i social Clizia Incorvaia si è sfogata contro coloro che l’hanno accusata di aver parlato per la prima volta del suo aborto al solo fine di ottenere visibilità.

Clizia Incorvaia: le polemiche sull’aborto

Nei giorni scorsi Clizia Incorvaia ha rivolto un messaggio d’auguri al fidanzato Paolo Ciavarro e, per la prima volta, ha confessato che insieme a lui avrebbe vissuto il dramma di un aborto. A seguire in tanti avrebbero accusato la modella di aver parlato per la prima volta della questione al solo fine di ottenere visibilità, e lei ha risposto: “Ho parlato dell’aborto per soldi? Non posso stare zitta. Ho parlato dopo due anni dell’aborto che ci ha fatto soffrire e messo a dura prova con Paolo. Non ne ho parlato prima perché mi avrebbero fatto interviste su questo tema, dato che avevamo dichiarato di cercare di avere un bimbo. Proprio perché non volevo andare in nessun salotto tv a parlare di un dramma che è l’aborto. E averne parlato dopo due anni è per me l’elaborazione di un lutto. Io uso i social network per mostrare una parte della mia vita. Che è fatta di alti e bassi, come la vita vera”.

Nel 2021 lei e Paolo Ciavarro hanno avuto il loro primo figlio, Gabriele, e fino ad ora nessuno dei due aveva menzionato il dramma vissuto prima di concepire il bebè. Oggi la coppia sembra aver ritrovato la serenità ed è possibile che nel 2024 i due decidano di convolare a nozze.