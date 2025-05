Terrore negli USA, dove un uomo ha aperto il fuoco all’interno di una palestra a Las Vegas, nello Stato del Nevada: ci sono vittime e feriti.

Terrore negli USA, un uomo spara in una palestra a Las Vegas

Momenti di terrore negli Stati Uniti, per l’esattezza a Las Vegas, nello Stato del Nevada.

Un uomo ha infatti aperto il fuoco all’interno di un palestra, scatenando il panico tra i presenti. Secondo quando riferito dalla Polizia locale ci sono sia morti che feriti. Ecco il drammatico bilancio.

Terrore negli USA, un uomo spara in una palestra a Las Vegas: ci sono morti e feriti

Sparatoria a Las Vegas, come abbiamo visto un uomo ha aperto il fuoco all’interno di una palestra, scatenando il panico. Secondo quando riferito dalle autorità locali ci sono sia vittime che feriti. I morti sarebbero due, uno dei quali sarebbe lo stesso aggressore. Per il momento non ci sono ulteriori dettagli sul nome dell’uomo che aperto il fuoco e sui motivi che lo hanno spinto a farlo. Le indagini sono al momento in corso da parte delle autorità locali.