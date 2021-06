Un uomo ha tentato di aprire il portellone di un aereo mentre si trovava in volo, terrorizzando i passeggeri. Il video dell’episodio è diventato virale.

Negli Stati Uniti d’America, un uomo ha tentato di dirottare un aereo della compagnia Delta Air Lines: l’episodio è stato immortalato in un video, rapidamente diventato virale sui social.

USA, uomo tenta di aprire il portellone di un aereo in volo

L’aereo Delta Air Lines 386 è decollato nel pomeriggio di venerdì 11 giugno da Los Angeles per raggiungere Nashville. Sulla base dei primi rapporti diramati dalla compagnia aerea, tuttavia, durante il volo, un uomo imbarcato sul velivolo ha tentato di aprire la porta della cabina di pilotaggio, chiusa a chiave, e raggiungere il pilota del mezzo per dirottarlo.

In un secondo momento, invece, è stato spiegato che il passeggero “indisciplinato” non ha tentato di entrare nella cabina di pilotaggio bensì di aprire il portellone d’ingresso dell’aereo.

USA, uomo tenta di aprire il portellone di un aereo in volo: terrore tra i passeggeri

L’intera scena è stata registrata in un video diffuso sui social network: la clip mostra l’uomo, in stato confusionale e senza scarpe, mentre inveisce contro la porta che vorrebbe aprile, urlando ripetutamente la frase: “Fermate questo aereo!”.

Intanto, nel video, si sentono i passeggeri urlare terrorizzati e agitati dal comportamento dell’uomo. In relazione a quanto riportato dalla Delta Air Lines, in seguito al manifestarsi dell’episodio, il soggetto è stato prontamente neutralizzato dai membri dell’equipaggio e da altri passeggeri che sono riusciti a trattenerlo.

Successivamente, l’individuo è stato portato nel retro dell’aereo.

Infine, l’equipaggio ha effettuato una chiamata di emergenza, deviando il mezzo in New Mexico ed effettuando un atterraggio di emergenza presso l’Albuquerque International Sunport.

USA, uomo tenta di aprire il portellone di un aereo in volo: l’intervento dell’FBI

Subito dopo l’atterraggio d’emergenza del Delta Air Lines 386 in New Mexico, sul posto si sono recati gli agentidell’FBI che stanno attualmente indagando sulla vicenda.

A questo proposito, la Delta Air Lines ha emanato una nota nella quale dichiara: “L’aereo è atterrato in sicurezza e il passeggero è stato allontanato dalla polizia e dall’FBI”.

In merito all’accaduto, si è espresso anche il portavoce dell’FBI di Albuquerque, Frank Fisher, che ha confermato l’intervento dell’agenzia sollecitato dalla segnalazione di un aereo deviato verso l’aeroporto della città del New Mexico. Il portavoce ha, però, ribadito che non è mai stata presente nessuna minaccia per le persone a bordo dell’aereo.

Al momento, non sono state diffuse altre informazioni sul caso.

USA, uomo tenta di aprire il portellone di un aereo in volo: i tweet

Sullo spaventoso episodio, accanto al video postato online, è possibile rintracciare anche dei commenti scritti dai passeggeri che hanno viaggiato sul Delta Air Lines 386.

In questo contesto, ad esempio, uno dei passeggeri ha scritto il seguente messaggio: “L’uomo ha annunciato che dovevamo essere vicini alle nostre maschere di ossigeno e ha provato ad aprire la porta. Allora, hanno chiamato tutti gli ‘uomini forte’ nella parte anteriore dell’aere per trattenerlo. Abbiamo finito per atterrare a OKC perché era l’aeroporto più vicino a noi”