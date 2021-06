USA, violento tornado nella periferia di Chicago: diversi i feriti

La periferia della metropoli di Chicago è stata colpita da un violento tornado che ha danneggiato un centinaio di case. Diversi i feriti.

Case e auto distrutte, alberi crollati a terra... questo lo scenario dai contorni apocalittici che si è venuto a creare dopo che un tornado ha colpito la periferia di Chicago intorno alle ore 23 della domenica 20 giugno ora locale. Sono state moltissime le segnalazioni da parte dei residenti che con un tweet hanno documentato quanto successo nella metropoli statunitense.

Il bilancio dei danni causati dal passaggio del tornado è importante.

Si parla infatti di almeno un centinaio di case distrutte delle quali almeno 20 sarebbero state dichiarate inagibili, mentre sarebbero almeno 8 le persone che sarebbero rimaste ferite. Stando a quanto riporta l’emittente NBC, il capo dei vigili del fuoco di Naperville ha fatto sapere che due delle vittime sono state ricoverate presso l’ospedale cittadino. Ad ogni modo la loro condizione di salute sarebbe in miglioramento e non sarebbero in pericolo di vita.

Tornado Chicago, circa una decina di famiglie sono state sfollate

Il bilancio degli edifici distrutti ammonterebbe al momento di circa 130 case, mentre sarebbero una decina le famiglie sfollate. Lo ha fatto sapere il capo dei vigili del fuoco di Naperville Mark Puknaitis che ha dichiarato: “C’erano delle persone intrappolate in una casa che è stata rasa al suolo a causa dei danni del vento”.

A fornire un’ulteriore testimonianza di ciò che è accaduto un residente di Naperville che alla CNN ha dichiarato: “è accaduto così velocemente da non saperlo spiegare […] ho solo sentito la potenza del vento entrare dentro la mia abitazione.

La pressione o qualcosa di simile ha mosso le finestre e tutto il resto”.

Tornado Chicago, oltre un centinaio di case danneggiate a Woodridge

Un altro centro danneggiato è stato quello di Woodridge dove circa un centinaio di case sono rimaste danneggiate. A darne notizia un comunicato stampa pubblicato dalla polizia locale su Twitter. In particolare il capo della polizia Brian Cunningham ha reso noto che alle forze dell’ordine sono arrivate oltre 200 richieste di aiuto, mentre sono state 2500 le persone a rimanere senza energia elettrica. Il capo dei vigili del fuoco locale Keith Kreston ha invece reso noto che sono stati tre i ricoveri, ma non sarebbero note le condizioni di salute delle tre persone.

Tornado Chicago, altre tempeste hanno colpito il Midwest

Stando a quanto appreso, altre tempeste avrebbero colpito l’area del Midwest. In particolare sarebbero state danneggiate diverse abitazioni dello Iowa orientale. Non sarebbero stati fortunatamente riscontrati feriti.