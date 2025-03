Un fenomeno in crescita

L’uso del cellulare durante la guida continua a rappresentare una delle principali cause di ritiro della patente in Italia. Secondo i dati forniti dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nei primi tre mesi dall’entrata in vigore delle modifiche al Codice della strada, ben il 50,6% delle patenti ritirate, pari a 8.912 casi, è stato attribuito a questo comportamento pericoloso. Questo dato mette in luce un problema che, nonostante le campagne di sensibilizzazione, sembra non diminuire.

Incidenti stradali in calo

Nonostante l’allarmante numero di patenti ritirate, i dati complessivi sugli incidenti stradali mostrano un trend positivo. Infatti, è stato registrato un calo del 5,5% degli incidenti, con una riduzione del 20,4% delle vittime e dell’8,8% dei feriti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo significa che, in pratica, ci sono stati 61 morti in meno in tre mesi, un segnale che le misure di sicurezza stradale stanno dando i loro frutti, ma che non devono far abbassare la guardia.

Controlli e sanzioni

I controlli effettuati dalle forze dell’ordine sono stati intensificati, con un totale di 203.753 test effettuati con l’etilometro. Solo l’1,7% degli automobilisti ha subito sanzioni per guida in stato d’ebbrezza, mentre lo 0,2% è stato multato per uso di sostanze stupefacenti. Questi dati evidenziano l’importanza di un monitoraggio costante e di sanzioni severe per comportamenti irresponsabili al volante, che possono mettere in pericolo non solo la vita del conducente, ma anche quella degli altri utenti della strada.