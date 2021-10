Va al Pronto Soccorso del Santa Maria del Prato per un mal di stomaco e muore in sala d’attesa forse con una emorragia in atto: la Procura indaga

Tragedia a Feltre, dove un 62enne di Spinea va al Pronto Soccorso del Santa Maria del Prato per un mal di stomaco e muore in sala d’attesa. Sulla vicenda avvenuta presso l’ospedale del Veneto la magistratura sta operando per una ipotesi di reato di omicidio colposo, per ora contro ignoti, ma nelle prossime ore sono praticamente certe le informazioni di garanzia mirate a carico dell’intero staff del reparto di prima accoglienza in servizio in quelle ore concitate.

Tutto dipenderà dall’esame autoptico che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno ha disposto sulla salma di F.G., il 62enne deceduto a Feltre in circostanze misteriose o quanto meno meritevoli di una verifica in punto di Diritto per fare eventualmente giustizia e scongiurare l’ipotesi di un caso di malasanità che lo ha visto soccombere.

Secondo quanto riportano i media locali l’uomo si era recato al pronto soccorso nel pomeriggio di domenica 17 ottobre per un dolore allo stomaco che non lo lasciava in pace. Il 62enne era stato visitato e, secondo una versione al vaglio della Procura, non sarebbe stato sottoposto ad esami più approfonditi.

Dopo circa cinque ore però e in fase di dimissione l’uomo è morto morto in sala d’attesa. Pare che fra le cause del decesso potrebbe esserci una lacerazione aortica con evento emorragico severo ma questo aspetto potrà essere asseverato solo dall’autopsia prevista per oggi, venerdì 22 ottobre, presso l’ospedale di Portogruaro.