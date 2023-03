Và in vacanza con le amiche e non sente la mancanza del marito: al ritorno divorzia

Quante volte avete immaginato di fare una vacanza con i vostri amici o amiche, senza pensieri in un posto lontano, ma soprattutto senza il vostro partner? Dopo tutto ognuno di noi si merita una vacanza senza stress giusto?

Proprio questo ragionamento deve aver fatto la britannica Stephanie Hanson, mamma di 4 bambini che per festeggiare i suoi 40 anni è andata in vacanza a Cefalonia (Grecia) con le sue amiche, e che una volta tornata a casa ha deciso di chiedere la separazione dal marito.

Và in vacanza al mae con le amiche, torna e lascia il marito

Questo l’incredibile racconto della neo quarantenne che ha deciso di rimettersi sul mercato libero dell’amore: Ho avuto – ha raccontato la donna – un momento di chiarezza all’hotel. Ho capito che durante il mio matrimonio, non sono stata per niente felice. Non ricordo tanti momenti di gioia. Invece, mi stavo divertendo molto con le ragazze. Non sentivo per niente la mancanza di mio marito e della della vita che avrei vissuto una volta tornata a casa. Mi mancavano tremendamente solo i miei bambini. In quel momento il mio matrimonio è finito, sarei stata una persona nuova. Proprio in quell’occasione ho anche deciso di rimettermi in forma“.

Dopo il divorzio la Hanson ha anche trovato un nuovo amore, trovando la sua felicità: “Se non fossi andata in vacanza, sarei ancora bloccata in un matrimonio con un uomo che non amavo più. Se non avessi preso quella decisione non potrei essere dove sono ora. Sono felice di come sono andate le cose“.