Con le Vacanze di Pasqua 2026 alle porte, studenti, insegnanti e famiglie italiane si preparano a pianificare la pausa primaverile. Quest’anno, però, la tradizionale occasione di un maxi ponte non ci sarà: le scuole chiuderanno per circa sei giorni, offrendo qualche giorno di riposo ma senza estensioni straordinarie.

Il conto alla rovescia per le Vacanze di Pasqua 2026

Dopo la lunga chiusura natalizia, questa sarà la prima vera occasione per concedersi qualche giorno di relax o organizzare un viaggio fuori porta. Tuttavia, come sottolinea il calendario 2026, “quest’anno non ci sarà il maxi ponte”, e la pausa sarà più breve rispetto al 2025. La festività cade domenica 5 aprile, seguita dal Lunedì dell’Angelo il 6, giorni in cui le scuole resteranno chiuse su tutto il territorio nazionale.

Vacanze di Pasqua 2026 alle porte: quando chiudono le scuole e quanto durano

Il calendario scolastico 2026, stabilito a livello regionale, definisce così le chiusure degli istituti:

Abruzzo: dal 2 al 7 aprile

Basilicata: dal 2 al 7 aprile

Calabria: dal 2 al 7 aprile

Campania: dal 2 al 7 aprile

Emilia-Romagna: dal 2 al 7 aprile

Friuli-Venezia Giulia: dal 2 al 7 aprile

Lazio: dal 2 al 7 aprile

Liguria: dal 2 al 6 aprile

Lombardia: dal 2 al 7 aprile

Marche: dal 2 al 7 aprile

Molise: dal 2 al 7 aprile

Piemonte: dal 2 al 7 aprile

Provincia di Bolzano: dal 2 all’8 aprile

Provincia di Trento: dal 2 all’8 aprile

Puglia: dal 2 al 7 aprile

Sardegna: dal 2 al 7 aprile

Sicilia: dal 2 al 7 aprile

Toscana: dal 2 al 7 aprile

Umbria: dal 2 al 7 aprile

Valle d’Aosta: dal 2 al 7 aprile

Veneto: dal 2 al 7 aprile

In quasi tutte le regioni si tornerà sui banchi mercoledì 8 aprile, tranne in Liguria, dove le lezioni riprenderanno martedì 7 aprile, e nelle province di Trento e Bolzano, con rientro giovedì 9 aprile.

La pausa complessiva sarà quindi di sei giorni, rispetto ai dieci del 2025, quando il ponte di Pasqua si era unito alla Festa della Liberazione. Per il resto dell’anno scolastico rimangono tre festività che possono generare weekend lunghi: il 25 aprile (sabato), l’1 maggio (venerdì) e il 2 giugno (martedì), con eventuali ponti decisi a livello locale.