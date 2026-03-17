Con le Vacanze di Pasqua 2026 alle porte, studenti, insegnanti e famiglie italiane si preparano a pianificare la pausa primaverile. Quest’anno, però, la tradizionale occasione di un maxi ponte non ci sarà: le scuole chiuderanno per circa sei giorni, offrendo qualche giorno di riposo ma senza estensioni straordinarie.
Il conto alla rovescia per le Vacanze di Pasqua 2026
Dopo la lunga chiusura natalizia, questa sarà la prima vera occasione per concedersi qualche giorno di relax o organizzare un viaggio fuori porta. Tuttavia, come sottolinea il calendario 2026, “quest’anno non ci sarà il maxi ponte”, e la pausa sarà più breve rispetto al 2025. La festività cade domenica 5 aprile, seguita dal Lunedì dell’Angelo il 6, giorni in cui le scuole resteranno chiuse su tutto il territorio nazionale.
Vacanze di Pasqua 2026 alle porte: quando chiudono le scuole e quanto durano
Il calendario scolastico 2026, stabilito a livello regionale, definisce così le chiusure degli istituti:
-
Abruzzo: dal 2 al 7 aprile
-
Basilicata: dal 2 al 7 aprile
-
Calabria: dal 2 al 7 aprile
-
Campania: dal 2 al 7 aprile
-
Emilia-Romagna: dal 2 al 7 aprile
-
Friuli-Venezia Giulia: dal 2 al 7 aprile
-
Lazio: dal 2 al 7 aprile
-
Liguria: dal 2 al 6 aprile
-
Lombardia: dal 2 al 7 aprile
-
Marche: dal 2 al 7 aprile
-
Molise: dal 2 al 7 aprile
-
Piemonte: dal 2 al 7 aprile
-
Provincia di Bolzano: dal 2 all’8 aprile
-
Provincia di Trento: dal 2 all’8 aprile
-
Puglia: dal 2 al 7 aprile
-
Sardegna: dal 2 al 7 aprile
-
Sicilia: dal 2 al 7 aprile
-
Toscana: dal 2 al 7 aprile
-
Umbria: dal 2 al 7 aprile
-
Valle d’Aosta: dal 2 al 7 aprile
-
Veneto: dal 2 al 7 aprile
In quasi tutte le regioni si tornerà sui banchi mercoledì 8 aprile, tranne in Liguria, dove le lezioni riprenderanno martedì 7 aprile, e nelle province di Trento e Bolzano, con rientro giovedì 9 aprile.
La pausa complessiva sarà quindi di sei giorni, rispetto ai dieci del 2025, quando il ponte di Pasqua si era unito alla Festa della Liberazione. Per il resto dell’anno scolastico rimangono tre festività che possono generare weekend lunghi: il 25 aprile (sabato), l’1 maggio (venerdì) e il 2 giugno (martedì), con eventuali ponti decisi a livello locale.