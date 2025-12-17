Vacanze tra Natale e la Befana: l’Italia resta la meta preferita e aumentano i soggiorni lunghi. Milioni di italiani saranno in viaggio, le previsioni.

Le festività di fine anno 2025 promettono un intenso movimento di turisti italiani, con milioni di persone pronte a mettersi in viaggio tra Natale, Capodanno e Epifania. L’Italia resta la meta preferita, mentre cresce l’interesse per soggiorni più lunghi, confermando il ruolo centrale del turismo in questo periodo dell’anno.

Vacanze di Natale 2025: turismo e prospettive economiche per gli italiani

Come riportato da Confcommercio, dal punto di vista economico le festività di fine anno segnano numeri in crescita, con un giro d’affari complessivo stimato in 16,3 miliardi di euro. La sola vacanza di Natale genererà 4,1 miliardi, mentre la “vacanza lunga” arriverà a 8,7 miliardi e Capodanno a 3,1 miliardi. La spesa media pro capite per il periodo della vacanza lunga sarà di 1.482 euro, con una differenza marcata tra chi resterà in Italia (1.320 euro) e chi sceglierà l’estero (2.963 euro).

Secondo Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, “i dati raccontano la capacità di resilienza e adattamento dei nostri concittadini. Il contesto economico non è certo dei migliori oggi, non dimentichiamo che sono proprio le scarse risorse economiche a costringere a casa molti potenziali viaggiatori. Tuttavia, resta l’istanza di onorare le tradizioni, di godersi i propri cari in un momento di serenità e relax, magari evitando grandi spostamenti, di visitare località non troppo distanti dalla propria base, curiosando tra i mercatini natalizi o visitando città d’arte”.

Vacanze di Natale 2025, saranno 19 milioni gli italiani in viaggio

Le festività di fine anno vedranno in viaggio complessivamente 19 milioni e 270 mila italiani, secondo l’indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi. Tra questi, 7 milioni e 860 mila sceglieranno la vacanza di Natale, mentre 4 milioni e 500 mila si muoveranno per Capodanno e 990 mila per l’Epifania.

Particolarmente significativa è la cosiddetta “vacanza lunga”, che copre almeno due festività: si prevede che saranno 5 milioni e 870 mila le persone coinvolte. L’Italia rimane la destinazione preferita dal 91% dei viaggiatori, mentre solo il 9% opterà per mete straniere. L’analisi evidenzia inoltre un aumento di soggiorni più estesi rispetto agli anni precedenti, a testimonianza di un interesse crescente per esperienze di viaggio più complete.

Il calendario 2025 ha contribuito a favorire i viaggi, con il 25 dicembre di giovedì, Capodanno di mercoledì e l’Epifania di martedì. Bocca sottolinea inoltre che “i risultati emersi mostrano che assisteremo ad un sorpasso rispetto al 2024, il che rappresenta un segnale positivo… L’apertura del nuovo anno ci proietterà velocemente verso la grande sfida delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. E noi vogliamo che a vincere, oltre i campioni in campo, siano anche i nostri imprenditori dell’ospitalità e tutto il turismo italiano“.