Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro Chiara Nasti in merito al tema dei vaccini anti-Covid.

Attraverso i social Selvaggia Lucarelli ha tuonato contro l’influencer Chiara Nasti, che ha espresso alcuni dubbi sul tema dei vaccini anti-Covid.

Selvaggia Lucarelli contro Chiara Nasti

Nelle ultime ore Chiara Nasti ha generato una bufera sui socail affermando di avere dei dubbi sugli effetti avversi dei vaccini anti-Covid.

Tra le altre cose l’influencer – già finita nell’occhio del ciclone per aver affermato di non bere acqua perché non le sarebbe mai piaciuta – ha anche dichiarato: “Mammamia ho visto dei video di ragazze della mia età che avranno problemi per tutta la vita. Non mi sono mai espressa in merito ma molte persone che conosco hanno avuto problemi non indifferenti”.

Selvaggia Lucarelli ha riportato le stories incriminate dell’influencer e ha tuonato: “Visto che la ragazza è così attenta al problema reazioni avverse, potrebbe raccontare quelle da anestesia totale e locale, da sostanze utilizzate nella medicina estetica e così via visto che a 17 anni si era già sottoposta a operazioni impegnative per aumentare il seno e con la medicina estetica mi sembra avere una certa confidenza.

Di sicuro più che con i vaccini”, e ancora, rivolgendosi a Chiara Nasti: Per andare all’Isola dei Famosi quanti vaccini hai fatto?”.

Chiara Nasti: la replica

Poco più tardi è stata la stessa influencer (che tra l’altro è da poco guarita dal Covid) a replicare contro la giornalista via social, dove ha scritto:

“Solo perché ti sta sul ca**o il mio aspetto estetico da quando avevo 17 anni non ti dà il diritto di attaccarmi ogni volta.

Fai passare dei messaggi gravissimi. Nessuno può esprimere più il proprio pensiero. Io lo faccio quando voglio e come mi pare. Tu sei una povera pazza che ce l’ha con tutti e lo sai”, e ancora: “Mi fai passare per una bambola gonfiabile per aver fatto solo un paio di t***e due volte, perché ho avuto dei problemi. Scatenando odio soltanto perché uno la pensa in maniera diversa da te.

Mi spiace, perché tra l’altro sei una persona apparentemente acculturata ma poco intelligente”

Chiara Nasti: i fan dei social in rivolta

Oltre alla giornalista e giudice di Ballando con le Stelle in tanti sui social si sono scagliati contro la Nasti per quanto da lei affermato sul temat dei vaccini anti-Covid. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?