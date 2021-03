Vaccino, in arrivo all’hub di Pratica di Mare 500mila dosi di Moderna

Nella notte tra oggi e giovedì 1 aprile arriveranno in Italia mezzo milione di vaccini Moderna, destinati all'hub dell'aeroporto di Pratica di Mare.

Sono attualmente in arrivo in Italia ben mezzo milione di dosi di vaccini Moderna, che nella notte tra mercoledì 31 marzo e giovedì 1 aprile giungeranno presso l’hub dell’aeroporto militare di Pratica di Mare. Secondo quanto reso noto dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo in occasione di una sua visita a Genova, e dosi di Moderna saranno poi distribuite nelle varie regioni sulla base delle direttive stabilite dalle autorità nazionali.

Vaccini, in arrivo 500mila dosi di Moderna

Nel corso dell’inaugurazione dell’hub alla Fiera di Genova, il generale Figliuolo ha poi dichiarato che: “L’apertura di un hub – che si aggiunge ai 2000 esistenti – dotato di 50 linee vaccinali e subito funzionante con una capacità a pieno regime di 5000 somministrazioni giornaliere, sarà essenziale per dare slancio al piano vaccinale che mira a 500 mila vaccinazioni al giorno secondo la strategia che vede da una parte grandi hub metropolitani e capillarizzazione nelle aree più lontane e meno accessibili”.

Soltanto la scorsa settimana erano giunte a Pratica di Mare già 334mila dosi di vaccino Moderna, che erano state distribuite dalle Forze Armate nazionali nell’ambito dell’Operazione EOS. A tal proposito, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini aveva dichiarato: “Caserme, ospedali, farmacie, strutture pubbliche e private, ogni luogo potrà essere utile alla missione di vaccinare i cittadini italiani e anche i Drive Through della Difesa contribuiranno a far accelerare la campagna.

[…] Per vincere la battaglia contro il Covid bisogna mettere in campo ogni sforzo, senza risparmio di energie e lavorare tutti insieme in stretta sinergia, questa è una missione per l’Italia e i cittadini”.