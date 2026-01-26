Vaccino anti-RSV per Adulti: Approvazione della Commissione Europea e Impatti sulla Salute

La Commissione europea ha recentemente approvato l’utilizzo del vaccino ricombinante adiuvato contro il virus respiratorio sinciziale (RSV) per adulti a partire dai 18 anni. Questa decisione rappresenta un passo significativo nella lotta contro un virus noto per le sue complicazioni nei bambini, ma che costituisce anche una minaccia per la salute degli adulti.

Impatto del virus respiratorio sinciziale sugli adulti

Il virus respiratorio sinciziale è comunemente associato alla bronchiolite nei bambini, ma il suo impatto sulla popolazione adulta non deve essere sottovalutato. Fabrizio Pregliasco, esperto di igiene e medicina preventiva, sottolinea che l’RSV può manifestarsi negli adulti con sintomi simili a quelli dell’influenza, causando complicazioni che possono rivelarsi serie. Questo virus è spesso un coprotagonista invisibile delle epidemie influenzali, contribuendo a un aumento delle malattie respiratorie durante i periodi di picco influenzale.

Diagnosi e rilevanza clinica

Grazie ai recenti progressi nella diagnosi di laboratorio, il virus RSV ha dimostrato di avere un’importanza clinica significativa. La sua circolazione è riscontrabile anche negli adulti, in particolare dopo i picchi influenzali, evidenziando la necessità di una strategia di prevenzione più ampia. L’approvazione della vaccinazione per gli adulti aumenta le possibilità di protezione, specialmente per coloro che presentano condizioni di salute preesistenti.

Il ruolo della vaccinazione nella prevenzione

Il vaccino contro l’RSV non è pensato per una copertura universale, ma rappresenta un strumento prezioso per le categorie di individui a rischio. Questi comprendono persone con asma, malattie polmonari croniche e immunodepressione, già raccomandate per la vaccinazione antinfluenzale. L’obiettivo principale è ridurre il rischio di complicanze e forme gravi della malattia, ottimizzando così la salute pubblica.

Raccomandazioni per il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale

In seguito all’approvazione delle nuove linee guida, è essenziale che le istituzioni sanitarie italiane, in particolare il Ministero della Salute, procedano all’aggiornamento del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (Pnpv). Attualmente, l’Italia risulta tra i pochi paesi, insieme al Portogallo, a non avere una raccomandazione formale per la vaccinazione contro il virus respiratorio sinciziale (RSV). Nel contesto europeo e negli Stati Uniti, invece, sono già state avviate campagne di vaccinazione ben strutturate e organizzate.

Il valore della vaccinazione anti-RSV

Fabrizio Pregliasco sottolinea la necessità di affrontare il gap esistente nella prevenzione attraverso il vaccino anti-RSV. È fondamentale che le raccomandazioni vaccinali siano aggiornate per garantire l’efficacia della prevenzione e migliorare la salute della popolazione. La vaccinazione rappresenta un pilastro fondamentale nella lotta contro le malattie respiratorie. Riconoscere il valore della vaccinazione per gli adulti costituisce un passo importante verso una maggiore protezione collettiva.