Vaccino Covid, Federica Pellegrini testimonial per il Veneto: “Questa volta vince la terza (dose)”

Lo spot a favore del vaccino anti Covid girato da Federica Pellegrini per la regione Veneto

La nuotatrice di fama internazionale Federica Pellegrini, ha fatto da testimonial per uno spot a favore del vaccino per la sua regione: il Veneto. Oltre al discorso generico sui vaccini, la Pellegrini ha rimarcato l‘importanza della dose “Booster” o terza dose.

Lo spot di Federica Pellegrini sul vaccino

Lo spot è molto semplice ed è stato fortemente voluto dal governatore del Veneto Luca Zaia. La campagna pubblicitaria è stata divulgata sui social e realizzata in poche ore. Nel video si vede Federica Pellegrini salire su un podio ma, invece della prima posizione, occupare la terza. Questa è una chiara allusione all’importanza della terza dose. La nuotatrice infatti pronuncia una sola frase: “Questa volta vince la terza“, palese riferimento alla dose “Booster”.

Federica Pellegrini incoraggia tutti a vaccinarsi e a non abbassare mai la guardia

Federica Pellegrini, si apprende dal giornale veronese “L’Arena“, ha poi pubblicato un videomessaggio in cui ha ringraziato Luca Zaia ed ha detto che era arrivato il momento di sensibilizzare il più possibile la popolazione riguardo i pericoli del Covid-19, spronando tutti a vaccinarsi e a non abbassare mai la guardia prevenendo il più possibile la diffusione del virus grazie alla mascherina.

Luca Zaia soddisfatto della campagna pro vaccino realizzata con Federica Pellegrini

Luca Zaia ha dichiarato, in merito allo spot girato con la Pellegrini, che “un’amica del Veneto, una veneta si è messa a disposizione“. Invece di stare a piangersi addosso e aspettare che qualcuno facesse qualcosa, il governatore Veneto si è domandato: “Possibile che non ci sia una comunicazione istituzionale?“. A tale domanda si è dato una risposta, che è stata la più concreta possibile: “Serve una campagna, quindi abbiamo deciso di iniziare a scendere in campo“.

E tale campagna, oltre ad avere l’ambizione di sensibilizzare a livello locale o nazionale, punta alla sensibilizzazione internazionale.