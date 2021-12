Vaccino Covid, Figliuolo: con dosi disponibili si possono immunizzare 25 milioni di persone

L'ampia disponibilità di vaccino anti-Covid "consentirà di mantenere il ritmo elevato" delle somministrazioni: lo fa sapere il commissario Figliuolo.

L’Europa affronta i pesanti effetti della quarta ondata, con situazioni già critiche nei Paesi dell’Est, ma anche in Germania, Austria, Olanda e Regno Unito, dove sono già state imposte nuove restrizioni. Anche in Italia preoccupa la risalita dei contagi e il rialzo della curva epidemiologica, con il tasso di positività in aumento.

Gli esperti fanno sapere che sale l’indice Rt e la pandemia non si arresta. Intanto, sebbene gli studi condotti finora cerchino di rassicurare il mondo intero, un nuovo allarme è arrivato dopo la scoperta della variante Omicron, che sta comportando un ulteriore aumento dei positivi. Fondamentale aderire alla campagna vaccinale e accelerare con la somministrazione della terza dose: lo ha sottolineato il generale Figliuolo, per il quale se la disponibilità di vaccino anti-Covid restasse ampia, sarebbe possibile immunizzare 25 milioni di persone.

Vaccino Covid, Figliuolo: possibile immunizzare 25 milioni di persone

Il commissario per l’emergenza Figliuolo ha fatto sapere che garantendo l’attuale disponibilità di vaccini si potranno immunizzare “potenzialmente 25 milioni di persone”.

In questo modo, ha precisato, sarà possibile “mantenere il ritmo elevato” di inoculazioni anche con l’aumento delle categorie che possono aderire alla campagna vaccinale.

Dal 16 dicembre, infatti, potranno essere vaccinati anche i bambini tra i 5 e gli 11 anni.

Vaccino Covid, Figliuolo: in arrivo 2 milioni di dosi Pfizer

Nelle prossime settimane, per far fronte all’aumento della platea vaccinabile, arriveranno ulteriori 2 milioni di dosi di vaccini Pfizer.

Intanto la campagna vaccinale ha raggiunto la soglia simbolica di 100 milioni di somministrazioni, che per il commissario Figliuolo rappresenta “un risultato straordinario reso possibile dal grande lavoro di squadra, fatto da tutti i protagonisti in campo, le Regioni, le Province Autonome, la Protezione Civile, la Difesa, il mondo delle associazioni di volontariato”.

Vaccino Covid, Figliuolo: 10 milioni di dosi entro fine dicembre

Serve procedere a ritmo spedito nella campagna vaccinale e, affinché l’obiettivo possa essere raggiunto, bisogna avere dosi a disposizione.

Il Governo ha fatto sapere che sono previste altre 10 milioni di dosi entro la fine dell’anno.