Vaccino Covid, Locatelli (Cts): “Entro la settimana ok alle terze dosi per gli under 60”

Il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, ha confermato che in settimana arriverà il via libera per sottoporsi alla terza dose anche per gli under 60. Ha poi parlato dell’arrivo della pillola anti-Covid.

Franco Locatelli del Cts sull’ok per la terza dose

Come ampiamento diffuso, ormai da diverse settimane è partita la campagna per somministrare la cosiddetta “terza dose“ per operatori sanitari e soggetti fragili. Infatti, gli stessi che ad inizio 2021 avevano visto inocularsi le prime dosi di vaccino contro il virus SARS-CoV-2, sono le stesse che ora stanno facendo il secondo richiamo.

ll coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Franco Locatelli, ha però confermato che entro la settimana arriverà l’ok per la terza dose di vaccino anche coloro che hanno meno di 60 anni.

Locatelli, Cts: in arrivo pillola anti Covid e vaccino per i bambini

Sul fronte vaccinale, si spinge affinché anche alla fascia tra i 5 e 12 anni venga sottoposto il vaccino, poiché comporterebbe grossi vantaggi. Per questo però bisogna aspettare che l’Ema – Agenzia europea per i medicinali – approvi il siero e che il corrispettivo nazionale, l’Aifa, dia il via libera in Italia.

Per quanto riguarda la pillola anti-Covid, di origine inglese, è in attesa per tempi molto brevi.

Lo stesso Locatelli ha dichiarato che dovrebbe arrivare «molto a breve, nel giro di pochissime settimane».

Locatelli, Cts: i dati sulla campagna vaccinale

L’Italia – fortunatamente – è tra i Paesi con l’emergenza minore a livello Covid, nonostante un leggero aumento nei casi di positività. Nel frattempo sono stati analizzati i dati ricevuti dal Governo sulle somministrazioni.

Le terze dosi inoculate fino ad ora sono 2.128.928, pari al 35,40% della platea che può farle.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, le prime dosi continuano a viaggiare intorno alla media consolidata – ieri, sabato 6 novembre, 15.572 – mentre più alto è il ritmo delle seconde – 48.870 nelle ultime 24 ore. L’83,52% della popolazione over 12 ha completato, ad oggi, il ciclo vaccinale.