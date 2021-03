Come rivelato dal presidente del Consiglio regionale della Liguria, le prime dosi del vaccino Johnson & Johnson arriveranno in Italia dal 16 aprile.

Nella giornata del 29 marzo il presidente del Consiglio regionale della Liguria Gianmarco Medusei ha rivelato che le prime dosi del vaccino Johnson & Johnson arriveranno nel nostro Paese a partire dal prossimo 16 aprile. Medusei ha annunciato la notizia a margine dell’inaugurazione del maxi hub vaccinale della Fiera di Genova, citando come fonte il generale Figliuolo: “Il commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo mi ha detto che i vaccini Johnson & Johnson arriveranno in Italia dal 16 aprile.

[…] Inutile negare che ci siano ancora tante problematiche, ma bisogna accelerare con i vaccini per poter ripartire“.



Vaccino Johnson & Johnson in Italia dal 16 aprile

Sul proprio profilo Facebook, Medusei ha poi auspicato che venga portato avanti anche il lavoro sugli anticorpi monoclonali: “Ce lo auguriamo, oltre alla vaccinazione che è prevenzione, auspico anche una maggiore produzione di anticorpi monoclonali, che si stanno dimostrando particolarmente efficaci anche sulle varianti“.

Successivamente il ministro della Salute Roberto Speranza, ha annunciato su Twitter la firma del protocollo per far partire le somministrazioni dei vaccini anche nelle farmacie: “Ho appena firmato il protocollo con regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro Paese.

La campagna di vaccinazione è la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile. Oggi facciamo un altro importante passo avanti per renderla più veloce e capillare”.