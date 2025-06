Vaiolo delle scimmie a Terni: giovane contagiato, gatti sotto osservazione

Negli ultimi mesi, il vaiolo delle scimmie ha attirato l’attenzione delle autorità sanitarie a livello globale a causa della sua diffusione in diverse aree non endemiche. Anche a Terni, in queste ore, la comparsa di un caso confermato in un giovane ha messo in allerta le strutture sanitarie locali, che stanno adottando misure preventive per contenere il possibile contagio e garantire la sicurezza della popolazione.

La situazione resta sotto stretto controllo, con un monitoraggio costante anche degli animali domestici per escludere eventuali rischi di trasmissione.

Vaiolo delle scimmie a Terni: giovane contagiato

Il vaiolo delle scimmie è una malattia infettiva causata da un virus simile a quello del vaiolo umano, ma con sintomi generalmente più lievi. Il virus si trasmette principalmente tramite contatti stretti e prolungati con persone infette, fluidi corporei, lesioni o oggetti contaminati. La trasmissione respiratoria è possibile, ma avviene soprattutto in caso di contatti ravvicinati e prolungati. La malattia si manifesta con sintomi influenzali seguiti da un’eruzione cutanea.

La Usl Umbria 2 ha reso noto nel pomeriggio di sabato 7 giugno che a Terni è stato rilevato un caso di vaiolo delle scimmie in un giovane. L’azienda sanitaria ha riferito che il paziente si trova in buone condizioni generali ed è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Contestualmente, la Usl2 ha spiegato che sono state attivate tutte le misure previste in questi casi.

“L’indagine epidemiologica subito condotta ha consentito di individuare un unico contatto a rischio per il quale è già stata attivata la sorveglianza sanitaria di 21 giorni. Il caso è stato anche inserito nella piattaforma di sorveglianza Premail, che permette il monitoraggio coordinato a livello nazionale”.

La Usl Umbria 2 ha sottolineato che il vaiolo delle scimmie è generalmente una malattia autolimitante, con guarigione spontanea in 2-4 settimane, mentre le forme gravi sono rare e più frequenti in persone immunodepresse.

Vaiolo delle scimmie a Terni: giovane contagiato, gatti sotto osservazione

Da quanto riportato, anche i gatti domestici del giovane risultano essere sotto stretto controllo sanitario. Pur non mostrando sintomi, gli animali potrebbero comunque contrarre il virus e contribuire alla sua diffusione, motivo per cui sono oggetto di monitoraggio preventivo da parte delle autorità veterinarie.