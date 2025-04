Valanga in Marmolada: soccorsi tempestivi per due scialpinisti coinvolti

Un incidente inaspettato sulla Marmolada

Nel pomeriggio di ieri, una valanga ha colpito la Marmolada, una delle montagne più iconiche delle Dolomiti, causando il coinvolgimento di due scialpinisti. L’incidente è avvenuto poco sotto Punta Rocca, a circa 3000 metri di altitudine, dove un distacco di neve di notevoli dimensioni ha sorpreso i due uomini durante la discesa. Fortunatamente, il distacco si è arrestato poco sopra Pian dei Fiacconi, evitando il peggio, ma uno dei due scialpinisti ha riportato ferite significative.

Dettagli dell’incidente e operazioni di soccorso

Le vittime, residenti a Mazzin, sono un uomo di 27 anni e un altro di 68 anni. Il giovane è stato trascinato dalla valanga e ha subito traumi, mentre l’altro scialpinista è rimasto illeso. L’allerta è stata lanciata dal 27enne, che, nonostante le sue condizioni, è riuscito a contattare i soccorsi. Il Nue 112 ha ricevuto la chiamata e ha immediatamente attivato il 118 di Belluno, che ha coordinato l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino.

Intervento dell’elisoccorso e recupero

Grazie alla prontezza dei soccorritori, l’elisoccorso è stato allertato e ha portato sul luogo dell’incidente una decina di operatori. Il ferito è stato soccorso rapidamente e, dopo le prime cure, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Belluno per ricevere ulteriori trattamenti. L’altro scialpinista è stato riportato a valle in sicurezza. Gli operatori del soccorso hanno quindi proceduto a bonificare l’area della valanga, assicurandosi che nessun altro fosse coinvolto nell’incidente.

La sicurezza in montagna e la prevenzione

Questo episodio mette in luce l’importanza della sicurezza in montagna, specialmente durante la stagione invernale. Le valanghe rappresentano un rischio significativo per gli scialpinisti e gli amanti della neve. È fondamentale che chi si avventura in queste zone sia adeguatamente preparato e informato sulle condizioni meteorologiche e del manto nevoso. Le autorità locali e i soccorritori raccomandano di seguire sempre le indicazioni e di non affrontare percorsi rischiosi senza l’equipaggiamento adeguato e la compagnia di esperti.