Valanga vicino a Courmayeur: si teme ci siano sciatori coinvolti

Molta apprensione per quanto avvenuto nella mattinata del 19 marzo a Courmayeur (Aosta). In una valle vicina alla famosa località sciistica nelle Alpi Occidentali, nel canalone del Vees, in Val Veny, si è verificata una valanga. Ancora non è chiaro se vi siano coinvolti o meno degli sciatori, ma intanto sono già sul posto due squadre del Soccorso alpino per monitorare la situazione.

Valanga a Courmayeur: cos’è successo

Il fatto è stato segnalato al soccorso alpino intorno alle 13 da alcuni sciatori che hanno assistito al distacco del massiccio innevato. Al momento non è chiaro se ci siano o meno delle persone coinvolte, ma i soccorsi si sono immediatamente attivati per accertare la situazione.

Il soccorso in questo caso è particolarmente difficoltoso: è impossibile in questo momento utilizzare l’elicottero da soccorso a causa del maltempo (assenza di visibilità ad alta quota). Per accertarsi che non vi siano persone coinvolte nella valanga sono uscite in ricognizione due squadre composte da tecnici del Soccorso alpino valdostano, Guardia di Finanza e chiaramente anche dei medici.

Le squadre sono però costrette a muoversi via terra, come ha fatto sapere la centrale del soccorso alpino l’intervento è particolarmente difficile non solo a causa delle condizioni metereologiche avverse, ma anche a causa dell’instabilità del manto nevoso.