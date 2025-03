Valanghe in Trentino: tre persone coinvolte in un incidente drammatico

Un incidente tragico in valle di Sole

Una valanga ha colpito tre persone nella zona di Capanna Presena, in Trentino, scatenando un’operazione di soccorso immediata. Secondo le prime informazioni fornite dall’agenzia Ansa, due degli escursionisti coinvolti sono riusciti a mettersi in salvo, mentre un terzo risulta ancora intrappolato sotto la neve. La situazione è critica e le operazioni di soccorso sono in corso, con l’intervento degli uomini del Soccorso alpino e di un elicottero, che sta sorvolando l’area per cercare di localizzare il disperso.

Le valanghe di domenica e lunedì

Questo incidente segue due distacchi di valanga avvenuti domenica, uno a Pampeago e l’altro in val dei Mocheni. L’episodio di lunedì mattina, che ha coinvolto tre persone, è avvenuto in prossimità del Tonale. I due scialpinisti che sono riusciti a liberarsi da soli hanno immediatamente lanciato l’allerta al numero unico per le emergenze, permettendo così l’attivazione dei soccorsi. La rapidità della loro reazione è stata fondamentale per garantire la loro sicurezza, ma ora l’attenzione è rivolta al terzo escursionista, la cui sorte rimane incerta.

Le operazioni di soccorso in corso

Le operazioni di ricerca e soccorso sono complicate dalle condizioni meteorologiche avverse e dalla possibilità di ulteriori distacchi di neve. Gli uomini del Soccorso alpino stanno lavorando instancabilmente per cercare di localizzare il terzo escursionista, ma al momento non ci sono tracce di lui. La situazione è monitorata costantemente, e le autorità locali stanno facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza di chi si trova in montagna. Questo incidente mette in evidenza i rischi associati all’escursionismo in montagna, specialmente in condizioni invernali, e la necessità di adottare misure di sicurezza adeguate.