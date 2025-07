Valentina Greco dimessa dall’ospedale: le sue condizioni e quando torna in Italia

Dopo diverse ore di ricovero, Valentina Greco è stata dimessa dall’ospedale di Tunisi. Le sue condizioni di salute mostrano segnali di miglioramento, ma l’attenzione rimane alta sul suo percorso di recupero, mentre proseguono le indagini sul suo caso, ancora avvolto da numerosi interrogativi irrisolti.

Ancora tanti misteri sul caso di Valentina Greco

Nonostante il ritrovamento e il miglioramento delle condizioni di salute, restano numerosi interrogativi sulla scomparsa e quanto accaduto a Valentina Greco durante i dieci giorni di assenza.

La famiglia, pur sollevata per il ritrovamento, continua a vivere in apprensione, in attesa di chiarimenti che potranno emergere dagli accertamenti medici e dall’interrogatorio previsto dalle autorità tunisine, con la collaborazione delle forze italiane.

Valentina, attivista per i diritti umani e impegnata nel mondo arabo, aveva manifestato negli ultimi tempi difficoltà personali, tra cui problemi economici e pressioni da parte di un uomo locale. La vicenda è seguita con attenzione anche dall’ambasciata italiana a Tunisi e dal ministero degli Esteri, che mantengono un filo diretto con la famiglia per garantire supporto e informazioni.

La madre di Valentina aveva descritto nei giorni scorsi le circostanze che hanno portato al ritrovamento della figlia. Secondo il suo racconto, Valentina si sarebbe sentita male, probabilmente a causa di una patologia che aveva già destato preoccupazione in famiglia, forse proprio il giorno dell’ultimo contatto.

Le ricerche degli inquirenti avevano incluso anche l’abitazione, ma la donna, sempre secondo quanto riferito dalle prime indiscrezioni, sarebbe svenuta all’interno di un armadio, motivo per cui non sarebbe stata individuata durante i primi sopralluoghi. La madre era convinta che la soluzione del mistero si trovasse proprio in casa, sottolineando che Valentina non si sarebbe mai allontanata senza i suoi gatti. Questo ha spinto la gendarmeria a effettuare una nuova ispezione dell’abitazione, che ha finalmente permesso di ritrovare la donna.

“Come associazione Penelope siamo soddisfatti, la ragazza è stata ritrovata e sta bene. Ma io non credo assolutamente alla versione che sta girando, anche perché significherebbe che la polizia non è stata in grado di trovarla durante i precedenti sopralluoghi in casa, credo sia inverosimile. Quindi aspettiamo l’evoluzione delle indagini, aspettiamo di capire e scoprire la verità”, ha invece dichiarato l’avvocato Gianfranco Piscitelli di Penelope Sardegna, l’associazione che si occupa di persone scomparse, a LaPresse.

Valentina Greco dimessa dall’ospedale: le sue condizioni e quando torna in Italia

Valentina Greco, la 42enne originaria di Cagliari scomparsa per dieci giorni in Tunisia e successivamente ritrovata nella sua abitazione di Sidi Bou Said dalla gendarmeria locale, è stata dimessa dall’ospedale di Tunisi dove era stata ricoverata. Il fratello Alessio, giunto domenica nel Paese nordafricano, avrebbe saldato le spese mediche e ora si prepara a far ritorno in Italia insieme alla sorella.

Le autorità tunisine hanno già interrogato Valentina e restituito i suoi dispositivi elettronici, cellulare e computer, come riferito dall’avvocato Gianfranco Piscitelli, referente dell’associazione Penelope, in contatto con la famiglia.

Intanto la madre Roberta Murru potrebbe rinunciare al viaggio in Tunisia, in attesa del rientro dei figli. Secondo le autorità tunisine, il caso sarebbe formalmente chiuso: la donna avrebbe raccontato di un malore seguito da una caduta all’interno di un armadio, luogo in cui è stata trovata in stato confusionale.