Valeria Marini, filtro nelle foto: il dettaglio che l'ha tradita

Il filtro alla foto con Matano non funziona come dovrebbe: gaffe su Instagram per Valeria Marini

Da sempre una delle protagoniste del gossip italiano, Valeria Marini torna a far parlare di sé, questa volta per una gaffe (involontaria?) passata per il suo profilo Instagram, in particolare per una sua fotografia in compagnia con il giornalista Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta, da poco tornata in onda per la nuova stagione.

La soubrette ha condiviso con i propri seguaci la foto in compagnia del conduttore, eccedendo però con i filtri. Dei ‘filtri snellenti’, come ha fatto notare qualche utente particolarmente curioso: nell’immagine si vede infatti la figura di Valeria Marini decisamente distorta.

L’immagine risale in realtà al post-Tale e quale show, dove Marini ha partecipato nella scorsa edizione, divertendo molto il pubblico. La foto sta facendo adesso il giro del web, dove tanti a tanti utenti non sono passate inosservate le evidenti modifiche apportate all’immagine.

I filtri apportati dalla Marini – oppure dal team che si occupa dei suoi contenuti social – hanno modificato pesantemente i connotati della showgirl, in particolare il suo viso è stato paragonato da qualcuno a quello di una ‘Bratz’, la popolare bambola icona degli anni 2000.

Le modifiche non avrebbero risparmiato neanche la silhouette di Valeria Marini, come si evince dalla mano di Alberto Matano, che risulta distorta rispetto al resto del corpo del giornalista.

Il web s’è subito scatenato, parlando di ‘filtri stellari’ per l’immagine postata da Valeria Marini. Tra i tanti commenti ironici però, non sono mancate le critiche: “La Marini non si regola con i filtri. Peraltro non è che vive su Marte. La gente la incontra e si vede la differenza tra quello che pubblica e com’è realmente. Ma che male c’è?“.