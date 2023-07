Alberto Matano commenta Barbara D’Urso fuori da Mediaset

Anche Alberto Matano ha commentato la cacciata di Barbara D’Urso da Mediaset. Secondo il conduttore, il Biscione ha preso questa decisione per avvicinarsi alla linea di condotta di Viale Mazzini.

Intervistato da SuperGuidaTv, Alberto Matano ha parlato dell’affaire Barbara D’Urso fuori da Mediaset. Per anni, lui e La vita in diretta e Carmelita con Pomeriggio 5 sono stati rivali, ma non hanno mai dimenticato il valore della parola “rispetto“. Forse è anche per questo che il conduttore non ha utilizzato frecciatine per parlare della cacciata della collega dal Biscione.

La tesi di Alberto Matano sulla rivoluzione Mediaset

Alberto ha così esposto la sua tesi sulla cacciata di Barbara da Mediaset:

“Siamo stati sempre competitor (con la d’Urso, ndr) con rispetto reciproco; è evidente che ci sia un cambio che richiama di più quello che facciamo noi e cioè un racconto giornalistico“.

Matano crede che il Biscione abbia deciso di dare un taglio giornalistico al pomeriggio di Canale 5, motivo per cui Carmelita è stata gentilmente messa alla porta.

Alberto Matano su Myrta Merlino

Al posto di Barbara D’Urso, Mediaset ha scelto Myrta Merlino. Quest’ultima è una collega e amica di Alberto, per cui non può fare altro che riservarle belle parole. Matano ha dichiarato: