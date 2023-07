Secondo quanto ha riportato nelle scorse ore in anteprima assoluta Massimo Galanto nella sua rubrica su Il Giornale, sembra che Barbara d’Urso sia in questi giorni impegnata in trattative per assicurarsi un altro importante ingaggio tv, dopo essere stata lasciata a casa dalla Mediaset di Pier Silvio Berlusconi.

Barbara d’Urso passa a La7?

Galanto parla di vari contatti che il team di Barbara d’Urso avrebbe avuto con i vertici di La7. Qui le indiscrezioni a riguardo apparse nella rubrica Indicreto TV:

“Da qualche tempo si parla di contatti tra l’entourage di Barbara d’Urso e i vertici di La7, un rumor ancora più consistente dopo l’ufficializzazione della separazione tra Mediaset e la conduttrice napoletana (che a settembre non tornerà a Pomeriggio 5 e che da gennaio sarà fuori da Mediaset). Ipotesi fantascientifica? Dopo i passaggi a Mediaset di Bianca Berlinguer e di Myrta Merlino tutto è assolutamente possibile in questa folle estate di telemercato”.

Scambio di ruoli con Myrta Merlino?

Se la notizia dovesse essere confermata si tratterebbe di certo di un passaggio interessante, visto e considerato che Barbara d’Urso si “scambierebbe” così con Myrta Merlino, che ha lasciato dopo tanti anni La7 proprio per prendere il posto della d’Urso stessa nel pomeriggio di Canale 5. Staremo a vedere.