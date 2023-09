Valerio Scanu in lacrime: "Alle mie nozze i medici che hanno visto morire mio padre"

Nei giorni scorsi Valerio Scanu è convolato a nozze con Luigi Calcara e, a Storie Italiane, lui stesso ha raccontato alcuni dettagli sul suo matrimonio.

Valerio Scanu: le nozze

Valerio Scanu è convolato a nozze con Luigi Calcara in quello che sarebbe stato il giorno del compleanno di suo padre Tonino, tragicamente scomparso nel 2020 dopo aver contratto il Covid. Il cantante ha svelato che sentirebbe ancora la mancanza del padre e che, per questo, avrebbe scelto la data del suo compleanno per il suo matrimonio. Alla cerimonia inoltre sarebbero stati presenti alcuni dei medici che si erano presi cura del genitore mentre si trovava in ospedale, ormai in condizioni critiche.

“Quando è andato via, ovviamente c’erano i medici insieme a lui. Hanno fatto davvero di tutto perché è arrivato all’ultimo in ospedale in condizioni critiche, ma era un soggetto sano ed è rimasto intubato per più di un mese. Ho voluto che alcune di queste persone che lo hanno assistito fossero presenti il giorno del mio matrimonio proprio perché quando mio padre se n’è andato, è come se mi avesse lasciato una sorta di fratellanza con questi medici. Ci siamo legati molto”, ha confessato il cantante, che oggi sembra aver finalmente ritrovato la serenità accanto a Luigi Calcara.