Il valico di Rafah potrebbe non aprire oggi: Gaza in attesa degli aiuti

Il valico di Rafah potrebbe non aprire oggi: Gaza in attesa degli aiuti

Il valico di Rafah potrebbe non aprire oggi, venerdì 20 ottobre, come era stato anticipato.

Il valico di Rafah potrebbe non aprire oggi, venerdì 20 ottobre, come era stato anticipato. Gaza continua ad attendere gli aiuti umanitari, ma l’apertura potrebbe essere rimandata.

Il valico di Rafah potrebbe non aprire oggi: Gaza in attesa degli aiuti

Il valico di Rafah potrebbe non aprire nella giornata di oggi, venerdì 20 ottobre 2023, come era stato anticipato, secondo le aspettative espresse dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. L’apertura serve a permettere l’ingresso a Gaza di un convoglio di aiuti umanitari attesi provenienti dall’Egitto. Lo ha riferito la Cnn, citando alcune fonti. Ci sarebbero alcuni “problemi strutturali” sulle strade da risolvere, ha aggiunto l’emittente Usa, secondo cui il valico di Rafah potrebbe ufficialmente aprire domani, sabato 21 ottobre.

L’accordo per gli aiuti per Gaza

In base all’accordo annunciato, 20 camion carichi di aiuti per Gaza inizieranno a muoversi attraverso il valico di Rafah con l’Egitto. Secondo funzionari della Casa Bianca, l’Egitto deve prima riparare la strada attraverso il confine, che è stata colpita dagli attacchi aerei israeliani. Più di 200 camion e circa 3mila tonnellate di aiuti sono in attesa al valico di Rafah, l’unico collegamento di Gaza con l’Egitto. Si tratta di aiuti di vitale importanza per la popolazione civile, che da 2 settimane deve convincere con i raid israeliani e deve resistere senza acqua ed energia elettrica. Inoltre, da giorni è in corso l’esodo verso il sud della Striscia di Gaza, dopo le comunicazioni israeliane.