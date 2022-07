Valori aziendali: come individuarli? Perché è importante farlo?

Avere chiari i valori per un’azienda vuol dire saper agire coerentemente e quindi permettere all’impresa di acquisire potere e una grande forza.

“Valore” è un termine che oggi ha una valenza etica, ma in realtà è nato insieme all’economia. I valori aziendali sono fondamentali perché riguardano il fulcro di ciò che conta per l’azienda e specificano quali sono le priorità per cui verranno prese determinate decisioni.

Per questo è importante riconoscerli e metterli in primo piano.

Per le aziende i valori stanno alla base del loro lavoro, in quanto rappresentano i principi fondamentali con i quali prendono le scelte che manderanno avanti l’impresa nel migliore dei modi, ma soprattutto saranno quelli che fidelizzeranno il cliente, divenendo un vero “marchio distintivo” dell’azienda. I valori riguardano la sfera morale, sociale e lavorativa tenendo sempre presenti diritti e doveri, e assumendosi a pieno la responsabilità delle proprie azioni, per questo non solo nella vita di ogni singolo individuo ma anche per le aziende, è importante riconoscerli e seguirli.

Avere chiari i valori per un’azienda vuol dire saper agire coerentemente e quindi permettere all’impresa di acquisire potere e una grande forza, che trasmessa ai clienti e ai collaboratori farà sì che si affidino totalmente e si sentano parte di qualcosa di grande.

I valori altresì costituiscono l’anima di un’azienda. Lo scopo per cui esiste.

Ma come capire i valori di un’azienda?

Come individuare i valori aziendali?

Conoscere e individuare i valori aziendali, gli obiettivi, le risorse e potenziare le possibilità di crescita, è un ruolo che spetta a chi ha fatto di questi aspetti il fondamento del proprio lavoro: Mab & Co, società composta da imprenditori specializzati in formazione, consulenza imprenditoriale e marketing, fondata da Andrea Podda e Giada Melis, si occupa di aiutare gli imprenditori italiani a far crescere le proprie imprese ponendo in primo piano i loro valori, gli obiettivi e attuando strategie innovative e studiate nello specifico, promuovendo al meglio e in modo competitivo l’azienda all’interno del mercato.

Dopo essere diventata partner e soci della OSM (Open source Management) lo sviluppo del tessuto imprenditoriale del territorio della regione Sardegna ha ottenuto un importante crescita, grazie anche alla partecipazione alla MBS , che rappresenta da anni la prima e unica scuola di Management in Sardegna, Business School di Andrea Podda.

Quali sono i valori che principalmente si riscontrano nelle aziende?

Tutte le aziende hanno dei valori, la differenza sostanziale sta nel riconoscerli e nell’esserne consapevoli, per far sì che vengano trasmessi sia all’interno che all’esterno, in modo tale da arrivare direttamente al cliente e creare una cultura interna, che possiamo affermare rappresenti il Patrimonio più importante presente in azienda.

Secondo Andrea Podda ecco valori e finalità positive che le aziende puntano maggiormente a mettere in primo piano troviamo:

L’integrità, l’onestà, la fiducia, l’affidabilità.

La creatività, l’innovazione e il continuo evolversi.

L’ingrandirsi per quanto riguarda: servizi, quote di mercato, prodotti e numero di collaboratori

La precisione e la puntualità.

Il differenziarsi su qualcosa in particolare e rendere quella competenza specifica un grande punto di forza.

Seguire e supportare il cliente in tutte le fasi decisionali di acquisto e post vendita.

Uscire dalla dinamica della guerra del prezzo più basso

Identificare i valori specifici di un’azienda farà sì che la sua coerenza e autorevolezza aumenti, ma soprattutto determinerà dei punti di riferimento fondamentali che saranno delle linee guida sia all’interno che all’esterno dell’azienda. Così si creano delle dinamiche di forte attrattivita di potenziali clienti e collaboratori che si rivedano negli stessi.