Valorizzare percorsi di sostenibilità: così Baboon aiuta le aziende a sviluppare strategie di comunicazione con focus sui principi ESG

La sostenibilità oggi non deve esse vista unicamente come un costo per le aziende, ma deve diventare un elemento strategico in grado di innescare nuove dinamiche di mercato e generare valore.

Ma cosa significa integrare la sostenibilità nel piano strategico e di comunicazione di un’azienda?

Significa in primis cambiare l’approccio, orientare gli sforzi per creare impatto positivo. Ciò può avvenire solo se le aziende sono in grado di individuare nuovi modelli di business evolutivi e trasformativi dell’intera catena del valore, agire in una logica collaborativa con tutti gli stakeholder con prospettiva di lungo periodo, ma soprattutto mettere al centro il proprio social purpose, puntando a rispondere a sfide ambientali e sociali.

Con queste logiche Baboon, agenzia di comunicazione e marketing con sede a Milano, attiva in molteplici settori, affianca le aziende per creare strategie e progetti che pongano al centro percorsi di sostenibilità chiari, misurabili e coerenti con il DNA ed i valori aziendali evitando il tanto temuto green washing.

Comunicare al meglio il perseguimento dei paradigmi ESG è oggi più che mai un elemento strategico in grado di innescare nuove dinamiche di mercato, acquisire nuove forme di competitività e di conseguenza generare nuovo valore.

In una società sempre più attenta e sensibile alle pratiche sostenibili, Baboon aiuta i propri clienti a comprendere le logiche per valorizzare prodotti e servizi e ad elaborare il percorso migliore per comunicare la sostenibilità presso gli stakeholder interni ed esterni dell’azienda e generare un’identità sostenibile nel lungo termine.

Nel concreto Baboon è in grado di elaborare strategie che massimizzino gli investimenti in sostenibilità, attraverso progetti mirati e l’utilizzo di strumenti e canali tradizionali e digital propri del settore e mercato di riferimento dei clienti. Ma non solo, grazie ad una rete di partner l’agenzia Baboon supporta i clienti nella misurabilità e nei processi di miglioramento dell’impatto produttivo delle aziende e trasferisce questo valore attraverso azioni di comunicazione interna ed esterna coinvolgendo e sensibilizzando gli stakeholder perché diventino parte attiva e portavoce di un messaggio chiaro e condiviso.

